Indításkor és a motor leállításakor itt is nyomva kell tartani a start-stop gombot a műszerfalon, ami az újkori Peugeot-k legidegesítőbb sajátossága. Sajnos ezt öröklik az Opelek is.

Kiparkoláshoz nagyon jól jön a csomagtól függően 120 vagy 230 ezer forintért

rendelhető tolatókamera képe, ha kivártuk a rendszer bebootolását. Ez időnként sokáig tartott a tesztautónak, de legyetek türelmesek, mert a kilátás nagyon rossz hátrafelé a vastag C-oszlop, a kis ablakok és a keskeny szélvédő miatt.

Jól eltalált helyünk van a volán mögött, az üléshelyzet kedvező. Az első ülések kényelme az Elegance-hoz kérhető, 450 ezer forintos, masszázsfunkcióval és bőrkárpittal feldobott, motoros deréktámaszos komfortülés nélkül is jó. A rengeteg Peugeot-kapcsoló és az egy az egyben PSA-slusszkulcs még mindig disszonáns egy Opelben, de a minőségérzet a finoman forgó kapcsolókkal és a puha felületű műszerfallal rendben van.

Rajtaütésszerű gyorsulásával a Corsa-e sehol nem játszik alárendelt szerepet. A három üzemmód közül a középső annyira eltalált, hogy észre sem venni. Ebben az állásban 80 kW (109 LE) a lehívható maximális teljesítmény 220 Nm-rel, amivel már elsőként jöttünk el a lámpától és érzésre is gyorsak vagyunk.

60 kW, azaz 82 lóerő és 180 Nm jut nekünk a fogyasztáscsökkentésre szolgáló Eco üzemmódban. A légkondicionálás ilyenkor is korrekten dolgozik, a gyorsulás sem marad el a szükségestől, inkább az álmos gázreakcióból érezni, hogy van ennél jobb.

Sportba billentve a háromállású üzemmódkapcsolót mind a 100 kW (136 lóerő) él és a kis pedálmozdulatra lelkesen meglóduló autó leadhatja 260 Nm maximális nyomatékát is. De ne aggódjatok, pánikszerű padlógáznál a villanymotor a másik két üzemmódban is teljes erővel húz.

Áram-visszatermelésből összesen kétfélét tud az elektromos Opel Corsa. D állásban 0,6 m/s2 a regeneratív lassulás határa normál, az irányváltókar hátrahúzásával kapcsolható B-ben fokozott rekuperációval 1,3 m/s2, amikor az akku nem túl hideg és nincs csurig töltve. Ez kevés ahhoz, hogy az autó a fékpedál megnyomása nélkül megálljon, cserébe tud kúszni, ha felengedjük a féket.

A kocsi messze leggyengébb pontja a fékpedál adagolhatósága, hiányzik a jól kivehető nyomáspont. Olyan, mintha egy habos sütemény krémjén nyomnánk át a fékpedált, alig van ellenállása, aztán jön a keményre sült tésztakéreg, ami megfogja a hanyatló fékpedált.

Nem ez az egyetlen baj a lassulással, pedig az autó nem is csökkentett gördülési ellenállású ökugumikat kap. A tesztautón ugyanúgy Michelin Primacy 4 volt a gyári első szerelés, mint az Autó Magazin német testvérlapjának féktesztjén vizsgált autón. Az Opel Corsa-e gyengén muzsikált a fékteszteken, 100-ról a 10. vészfékezéskor 40,5 méteres fékutat produkált, aminél egy D Corsa már jobbat tudott, tíz éve. A gond aligha a négytárcsás üzemi fékberendezés képességeivel van, mert a benzines Corsa F ugyanezen a kíméletlen fékteszten igen jól szerepelt, csak ott nincs átmenet és időveszteség a rekuperációs és a hidraulikus fékezés között.

Ebben a szegmensben a Corsa igen sokféle vezetőtámogató rendszert kínál. Autópályán az adaptív sebességtartó tempomat jól a kezem alá dolgozott, a sávban tartó rendszer viszont tenyérbemászó, szó szerint. Mivel az index harmadik villanásának hamarabb van vége, mint a decens sávváltásnak, az autó ellentart a terelővonal átlépésekor.

Sávváltás nélkül is idegesítő a működése, mert a sáv középvonalán igyekszik vezetni az autót és állandóan állít a kerekek szögén. Ettől folyamatosan érezni a korrekciókat a kormányon. Csak rövid időre lehet átengedni neki a vezetést, mert hiába tereli rutinosan az elektromos Opel Corsát, némi idő elteltével felszólít a volán átvételére. Erre hangjelzés híján csak a műszeregység felirata figyelmezteti a vezetőt. A rendszer nálam a tesztelési fázis után pihent az M7-esen megtett közel 400 kilométeren.

Autópályán tetszett a bő erőtartalék és a csendes működés is. A motor 130 felett sem fulladt ki, a gyári végsebességig vehemens a gyorsulás, ami 150 km/óra. A szél és a gördülés hangja is mérsékelt, egy kiskocsitól dicséretes az Opel Corsa-e zajcsillapítása. Pedig városban a forgalom moraja és az elsuhanó autók többször keltettek olyan érzést, mintha nem volnának rendesen felhúzva az ablakok.

Városból autópályára érve még mérsékelt, 110-120-as sebességgel is gyorsan esni kezd az ígért hatótáv, 10-20-asával fogy a megtehető távolság, amíg a fedélzeti számítógép megnyugszik. Az ingadozások túl nagyok, de ez az e-208-ban még rosszabb volt, ott városban is szélsőségesen apadt és gyarapodott a hatótáv.

Ha már mentünk 25-30 kilométert sztrádán, a számítógép magára talál és újra hiteles hatótávadatokat jelez, mint addig városban. 50 megtehető kilométerig tízesével változik a hatótáv, ami kicsit elnagyolt, viszont stabilitást sugall és nem nyugtalanítja a vezetőt gyakori újrakalkulálással. 50 alatt látunk pontosabb apadást, onnantól kettesével csökken a hatótávolság. A sport üzemmód akkor is kapcsolható, ha már csak 7 százalék a töltöttség, ennél jobban egyszer sem merítettem le a nagyfeszültségű akkumulátort.

Méretein túlmutatóan a villanyautók között az Opel Corsa-e remek utazóautó két embernek. Gyorsan újratölti az akkukat, audiorendszere a kategóriában szokatlanul telt hangzást ad, ülései jók és az Elegance-ba kérhető az IntelliLux csodalámpa. Az adaptív LED-es fényszóró bőven megér 210 000 forintot.

Országúton is szép vele az élet, mert a 345 kg-os akkucsomag 57 mm-rel lejjebb viszi a súlypontját és az akkuk védőkerete egyben merevíti is az autót. Nem olyan jó vezetni, mint a sokkal könnyebb benzinest és a kormányérzet is messze van egy MINI Cooper SE visszajelzéseitől, de amit az autó útfekvésben tud, az igazán megnyugtató. Erőtől duzzadó motorjával nagyon fürgén lehet kamionokat előzni.