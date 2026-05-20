Svédország egyik legnagyobb elektromos buszbeszerzését ütötte nyélbe nemrég a svéd gyártó. Ráadásul nem is akárhol, hanem Södertaljében, ahol a márka globális központja és fejlesztőbázisa, teherautó alváz, illetve akkumulátor összeszerelő üzeme működik.

A városban régóta közlekednek jellegzetes piros színű Scania OmniCity autóbuszok, de ezek már megérettek a cserére. Éppen ezért az ottani közlekedésszervező (Stockholms Lokaltrafik) tendert írt ki, amit a VR Svergie nyert meg. Ők 91 darab elektromos Fencer f1 típusú autóbuszt rendeltek meg, amelyek Scania alvázakra fognak készülni. Ennek köszönhetően az iparváros komoly lépést tehet a helyi közlekedés ökológiai lábnyomának csökkentése, valamint a tisztább levegő felé.

A megrendelt autóbuszok kisebb része, szám szerint 32 darab kéttengely változat lesz, a flotta nagyobb része pedig háromtengelyes elektromos buszokból fog állni (6×2/4). Valamennyi autóbuszt 445 kWh-os akkumulátor-csomaggal szerelik és így várhatóan nagyjából 250–300 kilométeres hatótávot tudnak majd megtenni egyetlen töltéssel.

Bár a VR Svergie ezúttal a telephelyi töltés mellett döntött, a buszok felső pantográfos és alsó érintkezős gyorstöltésre is alkalmasak, ami akár 5–10 perces rásegítő töltést is lehetővé tesz.

Érdekesség, hogy a Scania buszalvázainál nemcsak az akkumulátor‑csomag, hanem a villanymotor, az inverter és a vezérlőelektronika is teljes egészében saját fejlesztés. A svéd gyártó tehát nem a polcról levehető megoldások mellett döntött, hanem saját elektromos hajtásláncot épített, amelyet ugyanúgy használ a teherautó‑alvázaknál, mint a buszoknál. Ez a stratégia egyszerűbb karbantartást, egységesebb alkatrészellátást és hosszú távon alacsonyabb üzemeltetési költséget eredményez.

