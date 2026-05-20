A Geely neve elsősorban az autóiparból lehet ismerős, hiszen a kínai konszernhez több ismert márka is kötődik, de a vállalatcsoport évek óta keresi a helyét a jövő közlekedési megoldásai között is. Ennek egyik látványos iránya az úgynevezett alacsony légtéri közlekedés, vagyis azoknak az elektromos repülőeszközöknek a fejlesztése, amelyek városok között vagy nagyvárosokon belül szállíthatnának utasokat.

Ebbe a kategóriába tartozik az Aerofugia AE200-100 is, amelynek prototípusgyártása tavaly szeptemberben indult el. A gép hatüléses, pilóta vezeti, hajtásáról pedig teljesen elektromos rendszer gondoskodik. A konstrukció érdekessége, hogy nyolc rotorral és négy billenő szárnnyal dolgozik, vagyis függőlegesen képes felemelkedni, majd repülés közben átáll hagyományosabb, szárnyas repülésre emlékeztető üzemmódba.

A gyártó szerint az AE200 hatótávolsága körülbelül 200 kilométer, ami elsősorban rövidebb városi és elővárosi utakra, turisztikai repülésekre, légitaxi-szolgáltatásokra vagy akár sürgősségi feladatokra teheti alkalmassá. A technológia egyik nagy ígérete, hogy az elektromos hajtás miatt az üzemeltetési költségek alacsonyabbak lehetnek, mint egy hagyományos helikopter esetében, ugyanakkor a valódi gazdaságosságot csak a kereskedelmi használat tudja majd bizonyítani.

Az Aerofugia az elmúlt időszakban körülbelül 150 millió dollárnyi friss tőkét vont be, ami a tanúsítási folyamatok, az előszériás gyártás és a későbbi sorozatgyártás finanszírozásában játszhat fontos szerepet.

A vállalat közlése szerint az AE200-ra már több mint 1000 előrendelés és 300 konkrét megrendelés érkezett, főként kínai és más nagyvárosi üzemeltetőktől.

Ez papíron azt jelenti, hogy az első évre tervezett gyártókapacitás lényegében megtelt.

Fontos azonban, hogy a gép kereskedelmi bevezetéséhez még el kell jutni a szükséges légialkalmassági és típusengedélyezési folyamatok végére. Ez az eVTOL-ok világában kulcskérdés, hiszen ezek nem egyszerű városi közlekedési eszközök, hanem utasokat szállító repülőgépek, amelyeknél a biztonsági és szabályozási követelmények jóval szigorúbbak.

Az AE200 fejlesztésében már volt egy fontos műszaki mérföldkő: a gép végrehajtotta a teljes billenési átmeneti repülési tesztet, vagyis azt a fázist, amikor a függőleges emelkedés után a rotorok és szárnyak átállnak előrehaladó repülésre. Az Aerofugia szerint ezzel Kínában elsőként, világszinten pedig másodikként teljesített ilyen próbát embereket szállító eVTOL-kategóriában.

A „repülő autó” túlzás, de az biztos, hogy a Geely már nem csak az utakban gondolkodik. Az AE200 nem futurisztikus játékszer, hanem egy leendő légitaxi-platform, amely akkor válhat igazán érdekessé, ha a technológia mellé a szabályozás, az infrastruktúra és az üzleti modell is felzárkózik. Addig pedig az ilyen gépek inkább ígéretes prototípusok, mintsem a holnapi dugóelkerülés biztos megoldásai.

Ez is egy Geely, amit ki is próbáltunk: