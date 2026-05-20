Nem sokáig maradt láthatatlan az a 28 éves sarkadi férfi, aki Békésen hátulról nekiment autójával egy motorosnak, majd ahelyett, hogy megállt volna és megadta volna az adatait, egyszerűen továbbhajtott.

A baleset 2026. május 11-én történt. A motoros szerencsére nem sérült meg, de a helyzet így is könnyen rosszabbul végződhetett volna. Az ütközést térfigyelő kamera rögzítette, így a rendőröknek hamar volt min elindulniuk.

A történet külön pikantériája, hogy a sofőr nem először került bajba közlekedési ügyek miatt: korábban már eltiltották a járművezetéstől. Ennek ellenére ült volán mögé, majd a baleset után eltűnt a helyszínről.

A rendőrség felhívást tett közzé, hogy megtalálják a férfit, és innen vett fordulatot az ügy. A keresett sofőr időközben elhagyta Békés megyét, de amikor meglátta, hogy a közösségi médiában több helyen is tele van a baleset felvételével, végül inkább hazament, és önként jelentkezett a Sarkadi Rendőrkapitányságon.

A Békéscsabai Rendőrkapitányságon újabb eljárás indult ellene cserbenhagyás és járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmények gyanúja miatt. A férfit őrizetbe vették.

Az eset jól mutatja, hogy ma már egy térfigyelő kamera és néhány közösségi médiás megosztás is elég lehet ahhoz, hogy egy cserbenhagyásos ügyben gyorsan szűküljön a kör.