Az Audi két hónappal ezelőtt ismerte el hivatalosan, hogy a korábbi feltételezésekkel összhangban valóban visszahozza egyik legötletesebb konstrukciójának típusnevét.

Most már tudjuk, hogy idén márciusban már gyakorlatilag kész volt az autó: olyannyira, hogy a prototípusok azóta megjárták a havas-jeges északot, a gyári szélcsatornát, most pedig közúton nyüstölik őket.

Az utóbbiról közzé tett egyetlen fotó és a teljes tesztprogramot bemutató videó alapján nem sok minden derül ki az autóról, az azonban igen, hogy az Audi szakított az eredeti A2 formátumával.

Sőt: ha figyelmesen végignézed a gyári filmet, láthatod, hogy nem csak buszlimuzin, de szabadidőjármű sem lesz az autó. Sziluettje leginkább a Volkswagen ID.3-ra emlékeztet, az Audinál szokásos Sportback csapott farral megtoldva.

a videó a hirdetés után indul

Ez összecseng azzal, amit több prominens szakértő is tudni vél: nevezetesen, hogy bár az A2 az Audi legkisebb villanyautója lesz, nem megy le a kifutó A1 négyméteres hosszáig.

Az A2 e-tron gyártását Németországban tartja az Audi, Ingolstadtban készül majd az autó.