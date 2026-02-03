Az ezredfordulón mindössze hat évig (1999-2005) gyártotta első és eddig utolsó buszlimuzinját az Audi. Az A2 tele volt érdekes ötlettel, kifejezetten könnyű volt és nagyon takarékos, de presztízs dolgában elvérzett, így végül bukás lett a projekt.

Most úgy tűnik, mégis visszahozza az élők sorába az A2-t az Audi, méghozzá nem csak névleg, de formátumában is. A Volkswagen ID.3 padlóján nyugvó, tisztán elektromos kompakt modellként képzelték el, amely azonban nem ferdehátú, és nem is SUV, hanem valami egyedi – olyan, amilyen az eredeti BMW i3 volt.

Az A1 és a Q2 – a jelenlegi paletta két legkisebb tagja – 2026 folyamán búcsúzik, és bár prémium mércével mérve egy kisautón nem lehet sokat keresni, mégsem dobhat oda egy teljes szegmenst a konkurenciának a márka. Logikus kompromisszum tehát, hogy ha nem is két, de legalább egy modellel folytassa a jelenlétet a négyméteres méretosztályban.

Akik találkoztak a prototípussal, egy félig buszlimuzin, félig crossover modellként írták le – ahogy huszonöt éve, most is eltávolodik a házon belüli szépségideáltól az A2; az esztétikumot nyilván minőséggel és praktikummal fogja pótolni.

A VW ID.3 rokonság behatárolja a lehetséges hajtásláncokat is, vélhetően a legegyszerűbb opciók kivételével az összes konfiguráció elérhető lesz az Audihoz, azaz 150, 201 és 240 kW (204, 273 és 326 LE) közül lehet majd választani. Nagy dobás volna egy quattro modell, ami megoldható: bár az ID.3 csak egymotoros, hátsókerék-hajtású kivitelben elérhető, a vele rokon ID.4-ből létezik összkerekes kiépítés.

Az Audi A2 e-tron (már ha tényleg így hívják majd) várhatóan 2027 elején kerülhet forgalomba.