Idén ősszel vadonatúj belépő modellel bővíti elektromos portfólióját az Audi. Az újoncról egyelőre két dolgot lehet tudni: azt, hogy A2 e-tron néven kerül forgalomba, és, hogy formátumában azonos nevű elődjének nyomdokaiba lép.

Valójában már korábban is sejthető volt, hogy erre készül az Audi, a gyár azonban csak most erősítette meg hivatalosan a terveket.

A második kiadású A2-est ugyanaz az igény hívja életre, mint az eredetit: a vásárlók (az Audi olvasatában) szeretnének egy megfizethető, a mindennapokban kiválóan használható villanyautót.

Az első generációs modellnél sajnos csak a második tétel teljesült: az autó 4 méter alatti hossza ellenére tágas volt, és rendkívül alacsony tömege jóvoltából kivételesen keveset fogyasztott – viszont elképesztően drága volt, és formavilága sehogyan sem egyezett az átlagos Audi-vásárló ízlésével.

Most persze más lehet a helyzet, hiszen a villanyautók eleve drágák, ezért máshonnan közelítik az ár kérdését a potenciális ügyfelek, az egységnyi alapterületre jutó praktikumot ma jobban megbecsülik, mint 25 éve, ami pedig a kulcsfontosságú digitális tartalmat illeti, az sem a méreten, sem a menetdinamikán nem múlik.

Az A2 e-tron az Audi központi gyárában, Ingolstadtban készül majd, ami önmagában isnagy jelentőséggel bír, hiszen azt jelzi: az Audi komolyan veszi a társadalom azon igényét, hogy munkahelyeket mentsen meg Németországban.

Ami a műszaki tartalmat illeti, az Audi A2 nyilvánvalóan a VW ID.Polo, a Cupra Raval és a Škoda Epiq által alkalmazott, új generációs elektromos platformra épül majd.

Nem az A2 e-tron lesz egyébként a márka egyetlen 2026-os újdonsága: szintén idén érkezik a minden eddiginél nagyobb SUV, az Audi Q9.