A Cupra Ravalnak még csak egy álcafóliával borított példányát láthattunk a müncheni IAA Mobility autószalonon, és a végleges világpremier dátumát sem tűzték ki, de a közzétett előzetes adat elég izgalmasan hangzanak ahhoz, hogy foglalkozzunk az apró (4046 x 1784 x 1518 mm; 2600 mm tengelytáv) villanyautóval.

A Cupra UrbanRebel tanulmányautóból visszaszelídített autó a VW ID.Polo és a Škoda Epiq testvérmodelljeként lép piacra 2026-ban; ezekkel egyébként közös gyártósoron is készül majd Spanyolországban.

Azokhoz képest jelentős módosításokat eszközöltek a fejlesztés során: a futóművet 15 mm-rel leültették, a futómű és a menetstabilizáló elektronika hangolását egyaránt sportosra vették, a kormánymű progresszív áttételezésű. Összkerék-hajtás nem lesz, a Raval elöl hajt.

A Cupra Raval két különböző kapacitású akkumulátorral és több teljesítményszinten lesz elérhető. Ezek közül ma még csak a legnagyobb: 166 kilowattos (226 LE) variánsról osztott meg ízelítőt a gyár: kagylóülések, kikapcsolható menetstabilizátor, adaptív sportfutómű, 19 colos kerekek 235 mm-es abroncsokkal, valamint elektronikus részlegesen önzáró differenciálmű segíti majd a dinamikus közlekedést.

2022 óta tudjuk, hogy jön a Cupra Raval. Akkor viszont még nem volt kapható legfontosabb ellenfele, az Alpine A290: