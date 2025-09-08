A Modern Solid formanyelv eddigi legteljesebb, végletekig letisztult, minimalista értelmezésével lépett színre a Škoda Epiq tanulmányautó, amelynek szériaváltozata már jövőre piacra kerülhet Európa legfontosabb piaci szegmensében, a B-SUV méretosztályban.

A VW-csoport elektromos városiautó-családjának (EUCF) tagjaként színre lépő Epiq akár 425 kilométert tud majd megtenni egy feltöltéssel, csomagtartója pedig 475 literes – impozáns értékek egy alapvetően városi használatra szánt, mindössze 4,1 méteres járműtől.

A Kamiq elektromos testvéreként prezentált tanulmányautó belső tere minimalista és funkcionális, számtalan tároló és rögzítő megoldást kínál, a kezelőszervek pedig nem korlátozódnak az érintésérzékeny képernyőre, valódi gombokat és tárcsákat is kap majd a vevő.

A Škoda Epiq nem Csehországban, hanem Spanyolországban készül majd negyedmagával. A forgalmazás valamikor 2026 derekán kezdődhet meg.

Ha a pragmatikus Epiq testesíti meg a Skoda-paletta egyik végpontját, a másikon ott lehetne a frissen újraértelmezett Felicia Fun: