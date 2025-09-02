A Škoda Felicia Fun a hatvanas-hetvenes évek Dolce Vita ihletésű, korlátozottan használható, viszont nagyon vidám strandautóinak a stílusában született harminc évvel ezelőtt, egy fontos különbséggel: mivel alapját egy pickup adta, a tulajdonos választhatott, hogy praktikus autóként használja, vagy a felhajtott hátsó üléspadot kihúzza a platóra, és négyszemélyes majdnem-kabrióvá alakítja át kisteherautóját.

9 fotó

Ha ma építene ilyen örömautót a Škoda, az egész világ tudomást szerezne róla – talán pont ezért alkotta újra a Felicia Fun-t Julien Petitseigneur francia származású autótervező, aki a hamarosan bemutatkozó Vision O tanulmányautón is dolgozott.

Az orr-részt a modern elektromos Škodák stílusában rajzolta meg. A második üléssorral ebben a tervezési fázisban nem foglalkozott – ha valaha tényleg megépül a Felicia Fun 2.0, ott nyilván előkerül az is.

Itt fontosabb volt a hangulat visszaadása. Ezért került légterelő a hátfal élére, és ezért lett piros helyett rózsaszín a hátsó világítás – a világos árnyalat egyébként az oldalablakok színezésénél is visszaköszön.

Amiben eltér az eredetitől a modern utód, az a kontrasztos fekete tetőlemez, illetve a narancssárga helyett fekete lökhárítók, illetve oldalsó idomok.

A műszerfalat faltól falig képernyők borítják, de ne modern OLED egységeket képzeljük el: a dizájner szerint jobban illenek ide a több évtizeddel ezelőtti számítógépes monitorok gyatra, de ma már nosztalgikus képminőségét idéző kijelzők.

Julien mesterséges intelligencia alkalmazásával gyorsította fel a tervezési folyamatot: az AI elnagyolt vázlatok tucatjait dobta elé, elősegítve a megfelelő irány kiválasztását. Utána mindössze két hét elég volt ahhoz, hogy munkaidő után, az esti órákban megalkossa a tanulmányt, amiből akár még szériamodell is válhat, ha mindenki jó ötletnek találja.

