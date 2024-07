Modern, de emellett jól használható a Škoda Kamiq beltere. Amellett, hogy a világ egyik legjobb manuális lámpakapcsolója került bele – évtizedeken át ez volt az etalon az autóiparban – megvannak benne a kijelzők, érintésérzékeny képernyők is. A műszerfal például lehet 8, vagy 10,25 colos is, ami mellé 8,25 vagy 9,2 colos központi érintőképernyőt kapunk.

Digitális műszerfalán többféle dizájnú és tartalmú adatmezők is megjeleníthetők, a hagyományos, két köralakú műszertől a letisztult, csak a sebességet mutatóig. A kijelzők képe éles, kontrasztos, a színek is élénkek. Fedélzeti rendszerének menüje jól használható, logikus és a megjelenés is egész klasszul sikerült, még a relatív kis kijelzőn is jól mutat. Emellett a működése gyors, zökkenőmentes.

Jó példa

Furcsa hibrid lett a megújult klímavezérlő panel, amely tökéletesen használható fizikai gombokkal is, – már a ventilátor működésének beállításához is kapunk gombokat – de saját menüt is kapott az összetettebb feladatok beállításához. A VW konszernen belül érdemes lenne a Škoda megoldásait átvenni, mert nagyjából fényévekkel élvezhetőbb, élhetőbb utasterű autókat gyártanak, mint mások.

A berendezés ugyan nem kifejezetten izgalmas, de ami belekerült, az jól működik, és dizájnra sem rossz. Változatos az anyagminőség, van rideg műanyag is bent bőséggel, de a középkonzol szürke plasztikja szemre és tapintásra is kifejezetten érdekes. Emellett remekül oldja a sok fekete plasztik komorságát is.

Elöl általában a mai autókban nem szokott probléma lenni a helykínálattal, térézettel, komforrtal, és a Kamiq-ban sincs ez másként. Ülései kényelmesek, van könyöklő és könnyen megtalálható az optimális pozíció a vezetéshez. Elöl-hátul két-két USB C aljzat – ebből felárért többet, és nagyobb terhelhetőségűt is kaphat a vásárló – rekeszek és pohártartó is található benne.

Második üléssorában 190 centiméteres magassággal is kényelmesen elférni, térdnél kifejezetten sok hely marad, fejnél valamivel kevesebb, de még ez is bőven elég. Kedves dolog, hogy itt is vannak töltőpontok és szellőzőrostélyok.

Raktér

Csomagtartója 400 és 1395 liter között változtatható, a nagyobb értelemszerűen a lehajtott üléstámlákkal mért adat. Hasonlóan az autó többi részéhez a csomagtartó is praktikus, van világítás, 12 voltos aljzat, szatyorakasztó fülek, kisebb oldalsó rekeszek, és a kalaptartó alján lévő hálós cuccba is lehet rámolni, könnyebb dolgokat. Könnyen elérhető az elakadásjelző háromszög is, illetve a padló alá került a pótkerék és az emelő. Minden megvan, ami csak kellhet. Apró szépséghiba, hogy a háttámlák döntögetése után a becsípett övet úgy kell kipiszkálni a háttámlák mögül.