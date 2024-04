Spanyolország gyönyörű, Barcelona környékére pedig számtalan bemutatót szerveznek, most a Škoda Kodiaqnak is. Kanyargós útvonalak, hegyi szakaszok, part menti hegyi szerpentinek. Tényleg a legjobb hely arra, hogy egy hétüléses családi autót próbáljunk ki? Több szempontból is igen, egyrészt az erőtejes motorkínálat miatt, másrészt az új futómű technológia képességeit is ki lehet próbálni a folyton kanyargó Montserrat körüli hegyi utakon.

Kétliteres dízelmotoros változat kulcsához jutottam hozzá, így a tapasztalatok ebben a körben most erről szólnak. A 150 lóerős TDI egyébként is egy aduász, 360 Nm nyomatékával egy ekkora autót is jól mozgat, még akkor is megfelelőek a menetképességei, ha csak elsőkerék-hajtású. A dízelmotor hangja pedig ma már messze nem rossz, megkockáztatom, hogy az 1,5 TSI kihúzatva rosszabbul szól, mint a TDI.

A motor csendes, az erő mindig jelen van, amikor lepöccintem a gázpedált, a DSG váltó pedig most újra jónak tűnik. Mintha összeszedték volna a szoftverét, nem botladozik induláskor és az irányváltás is döccenés mentes. Talán csak Sport módban, tényleg forszírozva kezd el döcögni gázelvételkor, de odáig egy átlagfelhasználó úgy sem jut el, ameddig mi hajtjuk ezeket az autókat a próbakörökön.

Egészségesen húz, nyomatékból kimozogja a szűk, lassú kanyarokat, és amikor rálépek a gázra, azonnali az erő. Fogyasztása? A szerpentinig országúton és autópályán kereken 6,0 liter, a forszírozás után 6,8. Ha valaki hozzászokik, megkockáztatom, hogy az 5,5 liter sem lehetetlen vele vegyesben.

Kormányzása pontos, a vezetési pozíció pedig sokkal jobb, mint korábban volt, de még mindig egy kicsit magasról kell néznünk lefelé. A helyzet viszont elfogadható, ergonómiailag ez hibátlan, a sofőrök 99%-át nem fogja itt zavarni semmi. Talán csak a fékpedál, ami szokatlanul szivacsos érzetű, kicsit mindig visszarugózik lenyomáskor.

Kiváló az úttartása ennek a Kodiaqnak, akárhogy cibálom, olyan feszesen egyenesen tartja a karosszériát, amilyet messze nem néznénk ki belőle. Hirtelen jobbra-balra váltásokat is tűri, az autó masszív, a tapadás is remek, minden szélsőséges helyzetben ez tökéletesen ki fogja elégíteni az igényeket. Autópályán is biztos a sávváltás, kamionok mellett elhaladva sem löki meg a menetszél, és ilyen stabilitással már azt lehet mondani, hogy ezt a Škodát jó vezetni, bármennyire óriási is.