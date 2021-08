Indulás után, ha nem állítottunk be mást a rendszeren, először az elektromos hajtást kezdi használni az autó, szinte addig, ameddig csak lehet. Ingázni, rövidebb távokhoz ez elég is, a 60 lóerőnyi elektromos teljesítménnyel, finoman és keveset autózva ki lehet húzni egy napot. Ha kicsúszunk a papíron 50, a valóságban azért érezhetően kevesebb elektromos kilométerekből, akkor sincs baj, beindul a benzinmotor és folytatódhat a menet. Persze az üzemmódválasztóval lehet tisztán elektromos, hibrid és e-save módot is választani.

Az első kettőt talán nem kell részletezni, és az e-save is logikus, el lehet vele spájzolni az akksi kapacitását későbbre. Illetve ennél kicsit bonyolultabb, mert a menüből más funkciót is adhatunk a gombnak, ha akarjuk, a teljesen legatyásodott akksit menet közben fel is tudjuk tölteni. Ez főleg hosszabb autópályás szakaszokon lehet hasznos, amikor amúgy is bölcsebb dolog benzinnel haladni, mint elektromos árammal. Közben pedig az akksi is szépen kikerekedik, mire újra beérünk a lakott területre.

Normális tempóban, spórolósan vezetve egész élhető a Compass, csendes, kényelmes, könnyen vezethető, és ilyenkor az amúgy elég hisztérikus vezetőtámogató rendszerek is nyugton vannak, nem sivalkodnak minden apróságtól. Igaz, rá kell szokni, hogy a követési távolságokra, holtterekre a normálisnál jóval nagyobb távolságokat hagyjunk, ha békében akarunk együtt élni az autóval.

A sávtartóval viszont biztosan mindenki össze fog veszni, ez nagyjából olyan, mintha egy öt, vagy még inkább tíz évvel ezelőtti modellből szedték volna elő, és úgy került volna a friss Compassba. Teljesen hasznavehetetlen, egyik felfestett vonalhoz érve azonnal átkormányozza az autót a másikhoz, majd kezdődik elölről a pattogás. Amíg ki nem kapcsoljuk az egész miskulanciát a csudába, bár ehhez valamiért kétszer kell megnyomni a gombot – bezzeg az ESP egy nyomással inaktiválható -, és persze minden indításnál elfelejti a rendszer, hogy már kikapcsoltuk. Műszerfala a divatnak megfelelően egyetlen nagy méretű képernyőből áll, a dizájn, grafika itt is erős, és a világ összes információjával ellátja a vezetőt. Tiszta űrhajó, kell egy kis idő, mire minden megvan, de pár nap után már el lehet navigálni a temérdek adat közt.

Tempósabb, dinamikusabb vezetésnél már a váltó is elkezd bizonytalankodni, és a papíron meglévő 240 lóerőből is számosat letagadhatna a Compass, pedig a 7,3 másodperces gyorsulás nem hangzik rosszul. Fogyasztása hibridként használva, főként városban, bár takarékosan vezetve 7,5 liter volt átlagosan, de napi töltéssel, megfelelő klímában akár szinte benzinfogyasztás nélkül is el lehet vele közlekedni. Ha kibírja valaki, hogy csupán 60 lóerő van a jobb lába alatt.