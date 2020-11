Egyedi, különleges az autó utastere is, bár a felhasznált anyagok nem prémium minőségűek, de a hangulat nagyon barátságos, otthonos, és a belső finomabbnak látszik, mint amilyen valójában. A vastagra tömött ülések megadják a komfortérzetet, a 12,3 colos digitális műszerfal és a 8 colos érintőképernyős központi kijelző a modernség érzésre erősít rá, és még az automata váltó szoborszerű fokozatválasztójával is passzol a képbe. Érintésérzékeny képernyője alatt vannak igazi gombok is, ezek a hangerőt, illetve a szellőzést vezérlik, egy emelettel feljebb pedig egy virtuális gombos felület is található, itt kapcsolható többek között az ülésfűtés is, de a klímavezérlés, hőfokszabályzás már képernyőről, menüből történik. Kár.

Ülései mindkét üléssorban kényelmesek, a hátsók sínen tologathatóak is, méghozzá egyesével, így három felnőttet is be lehet ültetni hátra, vállban sem fognak összeérni. Csomagtartója alapból 460 literes, amit a hátsó utasok lábterének kárára 600 literesre is lehet dagasztani, a háttámlák lehajtása után pedig 1510 liternyi teret lehet telerámolni.

A csomagtartóban világítás, 12 voltos csatlakozó, csomagrögzítő fülek teszik könnyebbé az életet, míg a padló alatti rekeszekbe is lehet pakolni, például a töltéshez szükséges kábelt, – alapból csak az egyfázisú kábelt kapja a vevő az autóval – vagy kábeleket. Csomagterének ajtaját villanymotor nyitja, csukja, normális tempóban, csak nem elég magasra, 180 centis magasság fölött már fennáll a véletlen önskalpolás veszélye.