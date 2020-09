Kívülről átlagos szabadidőautót látunk, pár érdekes részlettel megszórva, belül viszont elszabadulhatott a tervezők fantáziája. A PSA csoport változtathatatlan tucatalkatrészein túl mindent átformáltak, amit csaktudtak. A légbeömlők apró piramisként emelkednek a műszerfal két szélén, az utas előtti rész puha, steppelt bőrhatású borítást kapott, a fénypont pedig a középen megbújó analóg óra. A B.R.M csodája, az induláskor nyöszörögve előgördülű giccses kis dísz, amit szerintem a DS tervezői sem gondoltak komolyan. Ez inkább egy kikacsintás, de valahogy mégis derűs, szeretnivaló részlet, talán pont a túljásztottsága miatt.

A Rivoli névvel árult belső felszereltség bőrüléseit viszont már komolyan vezetjük, széles, a szó jó értelmében fotelszerűen kényelmes darabok, masszázsfunkcióval. Ez nem a hátdokotorok által tesztelt, utolsó párnáig grammra kimért kőkemény ülések, inkább a tespedést, ernyedést engedő, masszív ülőhelyek.

A vezető előtt kialakított avantgarde térben két teljesen megszokott kijelzőt építettek be, mindkettőt az autóiparban már legelterjedtebbnek számító 12,3 colos méretben. A méret mellett a működés is hozza a 2020-ban elvárt szintet, az animációk folyamatosak, alapvetően gördülékenyen történik minden, kapcsolódhat az Androidos, vagy iOS operációs rendszerrel szerelt telefon, és van vezeték nélküli töltés is.

Bár a grafikai megoldások egyediek, és a nyolcvanas évek sci-fi filmjeit idéző hangulatban, rombuszokba szedve kapunk minden információt, a felszín alatt ez a Peugeot 508-3008-5008, Citroen C5 Aircross fedélzeti rendszere.

Ez pedig magával hozza az egyedi logikával felépített menürendszert, amit enyhén szólva is szokni kell. A kijelzők fényerejét külön játék lehetne megtalálni, a klíma kezelése pedig félig fizikai gombokkal, félig a virtuális menüben történik, és hogy miért pont a gyakrabban használt befújási irány, hőmérséklet állítás került több bökésnyi távolságra, az rejtély.

Az elektromos ablakok kapcsolói a váltó mellé kerültek középre, és a motorindító is ezen a sávon, csak az óra alatt található. Egyik sem megszokott, de csak elsőre fura, és nyilván élvezhető helyzet, amikor valaki beül, és nem talál semmit, a tulajdonos pedig a titkok birtokában avathatja be, hogy ez bizony egy DS, francia különlegesség, ehhez érteni kell, ezt értékelni kell. Nem tucatáru.

Anyagait tekintve vegyes a DS7 Crossback által hozott színvonal. A bőrrel nagyvonalúan bántak, jutott mindenhova belőle bőven, a kidolgozás, összeszerelés minősége is megüti a mércét, az izzadságszagúan fémszerűvé formált műanyag elemekből, valamint a mindenhol visszaköszönő cirkalmas gyémántmintázatból viszont lehetne kevesebb, mert az néha több.

Térdvonalban az olcsóbb, kemény műanyagok dominálnak, a 410 ezer forintért mért 14 hangszórós Focal hi-fi rendszer viszont fémrácsos hangszórókat kapott, és bitang jól szól. Nem kérdés, melyik fontosabb.

A térkínálat elől mesés, szellősen elfér az akár hűthető-fűthető ülések két utasa, és ez hátul sincs másként. A lábtér több, mint elég, a padló teljesen sík, így gyakorlatilag keresztbe tett lábbal is ülhetünk, és ez a hatás még fokozható is. Hátul az ajtón lévő gombokkal a két részre osztott ülések háttámlájának dőlésszögével lehet játszani 23 és 32 fokos dőlésszög között fokozatmentesen.

A DS7 Crossback csomagtere sem okoz csalódást, az óriási ötödik ajtót villanymotor tárja fel, és akár az előző generációs Opel Insignia Tourer esetén, itt is az egész “hátfal” emeledik, lámpástól, mindenestől. Ezzel kitűnően pakolható, jól megközelíthető rakteret kapunk, ami alapból 555 literes, a hátsó üléssor ledöntésével pedig 1745 literig bővíthető. A sík padló alatti rekeszben a töltőkábel fészkel, és egyéb érdekes trükköt már nem tartogat a farrész, valamilyen rögzítési rendszer, ötletes tároló elférhetett volna.