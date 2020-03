Ahogy egy prémium modellhez illik, sokféle belső hangulat választható az XC40-hez, így elérhető színes betétekkel, szövetekkel, akár elegáns vajszínű kialakításban is, de a képeken látható sötét sem áll rosszul neki. Szépen kidolgozottak a részletek, izgalmasak a szellőzők, az ajtónyitók formája. kellemes hozzáérni a kapcsolókhoz, amelyek jól is működnek.

Nem elsősorban anyagminőségben jeleskedik a Volvo, bár sok anyag szép benne. Főként a kiegészítők, a fémek, a dísz műanyagok látványosak, de akadnak kemény műanyagok is az utastérben, ám azok is szépek látványra. Ami kilóg, az a kesztyűtartó ajtajának anyaga, ez nem illik egy ilyen árú kocsiba. Összességében minőségérzettel győz meg a kocsi, az összeszerelés minősége elsőrangú. Azt érezni, hogy húsz év múlva is autó lesz.

A kormány jó fogású, finom bőr borítja. Itt R-Desing kialakítású, így ahol fogjuk, ott perforált a bőr, feltűnő a varrása. Ülései feszes tömésűek, állítható combtámaszt és motoros mozgatást is kaptak az elsők ebben a felszereltségben, nem is beszélve a kifinomult bőr- nappabőr borításról. Nem elsősorban kényelemre hangolták, sokkal inkább sportülés. De nem szorít, testesebb embereknek is jó. Még legalsó állapotában is szabadidő-autósan felfelé lehet az ülésekre leülni.

Nem ilyen jó a helyzet a hátsó üléseken, no nem a méretek miatt. Magam mögött (178 cm) ülve a térdnél 5 centi, a fejem fölött 6-7 centi hely marad még üvegtetővel együtt is. Ez méretben jól hangzik, de ezek az ülések az elsőkhöz képest lócák. Túl lent van az ülőlap, a háttámla túl meredek, nem kényelmes.

Központi képernyője 9 col átmérőjű és álló tájolású, míg a digitális műszerfal 12,3 colos és szintén változtatható képű. Alapvetően mindig két kerek óra uralja, de azok kissé „összemennek”, amikor a navigációs térképet is megjelenítjük. Illetve a jobb oldali képe lehet az autó vezetési módjának megfelelő. Hibrid módban arra figyelmeztet, mekkora gázpedálállással tudunk villanymotorral közlekedni, power módban fordulatszámmérőt kapunk, ahol 6000-nél kezdődik a vörös zóna. Látható az üzemanyagtank és az akkumulátor töltöttségi állapota is.

Az állított tableten futó menü gyors és rövid idő alatt kiismerhető. A szellőzés funkció gyorsan elérhető, de a hifi hangerő-szabályozásának megtartottak egy valódi gombot, hangsúlyos dísszé formázva azt. A tesztautóban Harma-Kardon hifi volt, amely az egyik legjobb, amivel széria modellben találkoztam, élmény zenét hallgatni ebben az XC40-esben. Érdekesség, hogy az ajtókban nincsenek hangfalak, így meglepően nagy ajtózsebei vannak. Emellett pakolhatunk a váltókar előtti és a könyöklő alatti rekeszekbe. Előbbinél induktív töltésre is van lehetőség, ha telefonunk erre nem alkalmas, marad a két USB-csatlakozó.

Csomagtartója 460 literes, magasan fut a padlója, így a kezünkben lévő könnyű dolgokat csak letesszük, viszont a talajtól így magasan van, ami nehéz tárgyak emelésénél számít. Ha lehajtjuk a hátsó ülések támláit, akkor sík felületet kapunk, amely felett 1336 literes hely marad szabadon. Számos okos megoldással is felvértezték, így a kivett kalaptartó elrejthető a padló alá, de vannak praktikus akasztók és rögzítőfülek is.