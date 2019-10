Miközben a sima benzines UX súlyelosztása 60-40 százalékos, a hibridben a 180 cellából álló nikkel-fémhidrid akkumulátorcsomagot a hátsó ülés alá passzírozták be, amivel ugyan nehezebb a jármű, viszont a tengelyeken kedvezőbb a teher eloszlása: immár 56-44 százalékos. Ez is érződik a kanyargós hegyvidéken, valamint az évtizeden át megszokottnál közvetlenebb gázreakció is, nem is beszélve a precízebb kormányzásról. Már a CH-R hibridjét is klassz volt vezetni, az új Corollákat szintén dicsértük, természetesen az UX is más, mint amit a márkától sokáig tapasztaltunk.

Persze nem kanyarvadászatra való, sztrádázáshoz is jobban illenek a modern dízelek, ez bizony tetőtől talpig városi használatra tervezett és kínált autó. Oda veszik, oda való. Már az első méterektől érződik a korábban ismeretlen dinamizmus és rugalmasság, és szerencsére a motor zavaró bőgése nélkül. A Toyota-konszern hibridjeinek rajongói jellemzően nyugis emberek, és – már bocsánat – fogyasztásnácik. Magam is az voltam, amikor egy lókupectől látatlanban Priust vettem. Mindez a pesti forgalomban közlekedők számára sokszor idegesítő: sárgánál ez az emberfajta fékez, és nem a gázt nyomja. 50-es táblánál 46-tal araszol, nem 62-vel nyomja, és közben nézi a tizedeket. A 4,7 sok. Már 4,6, alakulgat. De lesz ez még 4,3 liter is 100 kilométeren, és így tovább.

Nekem anno 4,4 literre állt be a harmadik generációs Prius (132 lóerő) Budapest belvárosában, fogalmazzunk úgy, hogy csendes közlekedéssel. Most a 184 lóerős UX ugyanazon az úton sokkal tempósabb közlekedéssel tudott 4,5 litert, de 5,5 litert is. Mindkettőnél gázt nyomtam a sárgánál, és mentem a forgalom sodrásával az 50-es táblánál, nem lassítottam azt, hanem húztam, és előzgettem. Gyönyörűen megy az UX, és közben annyit fogyaszt, mint amennyit egyetlen sima benzines, vagy sima dízel sem tud 184 lóval. Ugyanezeken az utakon, ugyanilyen forgalomban azok 9-10 litert isznak.