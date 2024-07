Jót tesz a minőségérzetnek az extraként rendelhető réz színű díszítés a szellőzőrostélyok mentén, az ajtókon és műszerfalon. Önmagukban a műanyagok átlagosak, az üléskárpit tapintásra és ránézésre is tartósnak és igényesnek tűnt. Feldobja az autót a műszerfal szövetbetétje.

Temérdek okos ötlet van elszórva az utastérben a hátsó tároló sarkát pohártartónak leválasztó pánttól a kalaptartó alatti csomaghálón és az ajtóban lévő apró szemetesen át a flaskákat nyitáskor megtartó, egykezes palacknyitást lehetővé tevő gumibütykökig a pohártartóban.

Puha gumibetét óvja az okulárétartóba tett szemüvegeket. Az ajtókba befér a nagy vizesüveg, hátul is van légbefúvás az utasoknak és két USB-C töltő. 45-45 wattal mind négy csatlakozóból combos töltési teljesítményt kapunk, még laptopokat is elég gyorsan tölthetünk.

Esernyőt találunk a vezető oldali ajtóban, a Škoda-folklórban ez talán a legkedvesebb figyelmesség, de értékeltük a fedélzeti kamerához kitalált USB-C nyílást a tetőkonzolban, ami a Light & View csomag része a futófényes irányjelző, a LED-es hátsó lámpa, a fényre sötétedő belső tükör és vezető oldali külső visszapillantó illetve más extrák mellett.

Alapáron 8,0, a tesztautóban 10,25 hüvelykes a digitális óracsoport, ami árelőnye miatt kiszorította a klasszikus műszereket. Akinek hiányzik a régi felállás, választhat két nagy kerek órás nézetet a sok megjelenítés közül, amiben van térképhangsúlyos és minimalista, csak a sebességet és a hatótávot mutató nézet. Piros pontot érdemel az autó az olajhőmérséklet megjelenítéséért, aki vigyázni szeretne a motorra, annak ez elsődleges információ.

Alapértelmezésben 8,25” képátlójú érintőképernyő jár a Selection felszereltséggel, de a tesztautó opcióként megkapta a 10 collost. Ez a méret már bőven van akkora, hogy az ikonok vezetés közben is jól eltalálható méretben jelenjenek meg rajta, de az elég kínos, hogy a nagy fekete borítás mögött a kijelző valójában sokkal kisebb, mint a keret. A teret a keret két szélén a digitális gombok töltik ki, amelyek a többletköltségük miatt kispórolt kapcsolókat helyettesítik. Nem ártana jobb hardver a szisztéma mögé, mert indításkor néha nagyon lassan tápászkodott fel álmából.

Vezeték nélkül is kapcsolódhat az okostelefonunk az AndroidAuto vagy az Apple CarPlay használatával, ami a Technology csomag részeként alapáron jár. A telefont elöl két USB-C aljzatból vagy a vezeték nélküli töltőtálcával tarthatjuk életben.

Részben menüből kell kezelni a fűtést és a szellőzést. A levegőeloszlás állításához be kell lépni a menübe, de a ventilátornak van rendes kapcsolója és a hőmérsékletet is kényelmesen, forgatógombbal szabályozhatjuk.

Több fontos funkciónak megmaradt a közvetlen gombja, a belső légkeringtetésnek, az ülésfűtésnek és a szélvédő párátlanításának is.

Aki nem érti, miért nyernek annyi összehasonlító tesztet a Volkswagen konszern autói a szaksajtóban, az az összeesküvés-elméletek dédelgetése helyett nézze meg, milyen hatalmas ülés- és kormányállítási tartományt nyújt egy Škoda Scala, mennyire széles szórásban találhatnak benne kényelmes üléshelyzetet nagyon eltérő alkatú emberek.

Az ülésmagasság az utas oldalán is állítható és mindkét üléshez jár állítható deréktámasz. Sok autómárka spórol az utas ülésén, ahogy a síalagútról is sokszor lemondanak az ázsiai autógyártók. Sajnos a majdnem csúcsfelszereltségű Scalából is hiányzott a kartámasz mögül kihajtható ajtó, amit a Škoda nem pótolt a modellfrissítéskor sem.

Külső méreteihez képest nagyon tágas hátul a Scala, kevés kompakt autóban férni el ennyire kényelmesen. A fejtér és a lábtér is dicséretes, fent két LED-es olvasólámpa van. Szülőként mi is sokra értékeljük az extraként rendelhető hátsó oldallégzsákokat.

Messze átlag feletti az ötajtós kompakt autók között a 467 literes csomagtartó. A lehajtott üléstámlákkal mérhető 1410 liter is jónak számít ebben a kategóriában, a meghatározó konkurensek közül a Kia Ceedé 395-1291 literes. Kár, hogy lehajtott üléstámlákkal otromba lépcső marad a csomagtér közepén.

Jól átgondolt autóra vall a csomagtér is. A kivett kalaptartó elfér a csomagtartó aljában és visszatenni is könnyű a kalaptartót ügyesen megvezető sínnel. Váratlan luxus a motorral mozgatott, láblendítésre reagáló csomagtérfedél, az pedig, hogy acél szükségpótkerék és emelő is van a Scalában legalul, ami egészen megható a pótkereküktől sóherségi és súlycsökkentési okból megfosztott autók tengerében.