Negyedik generációjára az Octavia kívül és belül is teljesen beérett. Az anyaghasználatra talán egy rossz szót sem említhettünk korábban és most sem. Pedig a szabályozások rengeteget szigorodtak, amivel a Škoda is igyekszik lépést tartani. Ezek többek között megkötik azt, milyen mennyiségben kell újrahasznosított anyagokat használni a beltér felépítésénél, ami bárhonnan nézzük is nagy falat.

Akkor van jól elvégezve egy ilyen munka, ha nem tűnik fel, és az Octavia Sportline változatába bepattanva rendesen meg is döbbent, mennyire zseniálisan stílusos és jól néz ki a sportülések újrahasznosított műszálas huzata. Az a szürke kárpit, amit a fotókon is láttok, főleg tengerben úszó szemétből, PET palackokból és mindenféle újrahasznosított műanyagból készül. És ez csak egy a rengeteg kárpitelem közül.

Az olyan kézzel fogható kiegészítő elemek alapanyagait is leváltották, mint az ajtókba rejtett esernyők vagy a tankfedél belső oldalára erősített jégkaparó. Ez már nem láthatósási sárga, hanem szürke, de annyi baj legyen. Kevés már a valódi bőr az Octaviában, és csak a különböző Selection felszereltségi szinteken érhető el. Bár még valódi marhabőrből készül az új konyak árnyalat – amit a Kodiaqban is láthattok – vagy a fekete, de a cserzéséhez kávébabhéjat használnak, amivel több szintetikus anyagot is le tudtak váltani, így a teljes folyamat sokkal „zöldebb”.

Kijelzők, töltők, modern kütyük

Nem kaptuk vissza a fizikai klímapanelt, ezt ne is keressük már az Octaviában, maradt a kijelzőn, ami már nagyobb, mint korábban. Alapesetben is 10 colos – ezt még kipróbálni nem tudtuk, mert később érkezik – a feláras pedig 13 colos. Ez már látványosan sokat eltakar a műszerfalból, talán kicsit túlzás is egy olyan egységes beltérben, mint az Octaviáé. Ez a friss szoftver az egyik legkönnyebben és gördülékenyebben kezelhető, azok között, amiket eddig próbáltam.

Pillanatok alatt csatlakozott a telefonomhoz, már tette is ki az Apple CarPlayt, hogy a saját applikációimat használhassam. Ugyanígy tudja az Android Autót is, de a saját funkciói is érdekesek. A klímapanel több olyan programot is tud, amire máshol nincs példa, például ha túl melegnek érezzük a lábfejünket, 2-3 perc alatt lehűti a lábteret, ugyanez igaz a kezeinkre is, szerintem ezek több mint érdekes funkciók. Ja, és a kétzónás alapáras klímát se felejtsük el.

Kormánya mögötti 12,3 colos monitora nem változott, talán csak a grafika valamelyest, de továbbra sem túl fantáziadús. A menetadatok mellett navigációs adatokat, térképnézetet is tud mutatni, ha utasítás történik, automatikusan kiadja a képet, hiába nézzük mondjuk a fogyasztási adatokat épp.

45 wattos teljesítményre húzták fel az USB-C töltőcsatlakozókat és még az indukciós töltőpad is 15-öt tud, amik már látványosan gyorsan töltik a készülékeket. Ezek mellett 230 voltos hagyományos fali csatlakozót is ad az Octavia, nem a csomagtartóban, hanem az utastérben, ami kimondottan jól jött, mikor hazafelé a Suzuki Swift menetpróbán kellett dolgoznom és a gépem már lemerült. Ilyen egy rendes üzleti autó.

Összesen kilenc féle összeállításban rendelhető az új Octavia, amik négy felszereltség köré épülnek. Az Essence a belépő szint, a Selection a következő lépcső, amihez különböző belső kárpitok választhatóak, köztük a konyak és fekete bőr, amikhez már AGR tanúsítványos ülések is járnak. Ezek felett a Sportline és az RS modellek állnak sportülésekkel újrahasznosított kárpittal, vagy szövettel és/vagy bőrrel. Az Octavia most a sportos vonalat viszi leginkább, Laurin&Klementről egyelőre nem is beszélnek, a Selection modellek viszik a prémium irányt.