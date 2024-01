Az egyik legszebb formájú autó a piacon. Pont. Akkor is ezt mondom, ha szubjektív vélemény, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Baromi jó ránézni, széles, lapos, sportos, az arányai is majdnem hibátlanok. Erre már majdnem úgy fordulok vissza a parkolóban, mint az E36 kupémra, ami egy új autó esetében elég nagy szó.

2023-ra frissült a külső megjelenése, ami nem minden szempontból sikerült előnyösen. Szélesre feszítették a hűtőmaszkot, ráültették a ledes fényszórókat és megtriplázták a nappali menetfény fogait. Dizájnban nem rossz, de most tapasztaltam először ilyen megoldásnak a hátrányát, a lámpafészekben úgy megállt a hó, hogy betakarta a fényszóró felét, ez pedig nem szerencsés. Gyönyörű az új pajzs embléma, mintha már most valamilyen patinát adna a formának, ami telitalálat.

Hátul is változtak a lámpák, a nappali menetfénnyel együtt világítanak is, ami egy jó döntés a láthatóság érdekében. Ez a szélesre húzott csücskös lámpatest optikailag még szélesebbre húzza az autót, és ettől hátulról talán még sportosabb a megjelenése. Ebben a szürke fényezésben nincs nagy fantázia, ahogy a 17 colos felnikben sem, de még így is elég vonzó forma. 4778x1859x1420 milliméternyi teret foglal csak el a világból, ami elég baráti, miközben belül nagyon tágas autó.