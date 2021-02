Ezen a téren is történt némi változás szűk tíz év alatt. A legfeltűnőbb, hogy mintha leadott volna pár felesleges kilót a műszerfal. A felfújt, kövérkésre párnázott ívek eltűntek, és egy szikárabb, egységesebb stílus vette át az uralmat. Ez leginkább annak köszönhető, hogy a műszerfalba integrált központi kijelzőt a táblagépek stílusában kiemelték.

Így van ez szinte minden autóban, és a Mazda6 választ is ad a miértre. A táblagépes megoldás nélkül rengeteg felesleges “hús” van a kijelző sávjában, végig az utas előtt is. Így ez eltűnik, szellősebb a tér, és lehet katonásan egyenes vonalakat rajzolni a szokásos kijelző-szellőző-kílmakonzol hármas mentén.

Ezzel együtt bevállalták a japánok, hogy ezen az egyenesen végig varrás fut majd, aminek természetesen tökéletesnek kell lennie, vagy iszonyat rondán fog hatni. Rondaság helyett a tesztautóban tökéletes az eredmény, ami egy ilyen születésnapi kivitelnél még inkább elvárt.

Ha már születésnap, az ünnepet a borvörös bőrkárpit és a szintén vörös szőnyegek teszik teljessé, ez a világos színű műszerfalborítással vagány, harmonikus összhatást ad. Nyilván könnyen koszolódik, de kis odafigyeléssel nem lehetetlen kordában tartani a dolgot.

Ez csak fokozza a beltér amúgy is kellemes anyagminőségét, ami az évforduló nélkül is magas szintű. A Takumi Plus felszereltséghez például nappabőr ülések, a műszerfal tetejére és az ajtókárpitokra pedig Ultrasuede borítás jár, ami a japánok által kikísérletezett, szintetikus szarvasbőr. Oké, műbőr, de tényleg a legjobb fajtából.

Tehát a Mazda6 beltere kialakításban, anyagminőségben kortalanul hangulatos, kellemes az ergonómia, valódiak, és finoman működnek a kezelőszervek, a digitális szolgáltatások terén viszont csúnyán látszik a múló idő.

Egyszerűen messze elmarad a mai átlagtól a Mazda6, a kijelző grafikai megjelenése, sebessége, kezelhetősége lefelé lóg ki, nemcsak a középkategóriából, de a kompakt típusok közül is. Mint amikor látunk egy videoklipet 2006-ból és rácsodálkozunk a féltégla mobiltelefonokra, az UFO-napszemüvegre, és a tüskésre zselézett hajakra. Egyszerűen eljárt felette az idő, ami a menürendszert tekintve még nem nagy gond, a tolatókamera iszonyat rossz felbontása viszont fájó így bőven tízmillió forint felett.

A felesleges funkciók hiánya viszont üdítő jelenség. Tényleg nem kell tizenkét saját profil és állandóan okoskodó, intelligens vezetéssegítő, elég az egyszerűen beállítható adaptív tempomat és a színes, szélvédőre vetített head up display. Ezek megkönnyítik az életünket, nem frusztrálnak, és a műszeregység menüjében sem tévedünk el, mert csak a klasszikus infókat kapjuk itt meg, fogyasztás, néhány diagnosztikai információ, és ennyi.

Nincs háromszintű könyvtárrendszer, amiben ínhüvelygyulladásig kell körözni, mire az átlagfogyasztást le tudjuk nullázni.

A régi korok isteni maradványa még a CD-lejátszó és az AUX-csatlakozó. Mert a modern kor ádáz ellensége a szemét kábel, meg a matuzsálemi adathordozó kompaktlemez, de amikor saját profil beállítása, tizenkét reklám meghallgatása, mesterséges intelligencia által ránk tukmált zeneszámok és havi előfizetési díj kicsengetése nélkül tudunk minőségi zenét hallgatni, az 2021-ben csábító extrának tűnik.

A helykínálat maradt feszes, ez az autó körbevesz, akár egy jól szabott öltöny, nincsenek buggyosra hagyott, lógó részek. Nekem ez 185 centiméterrel még pont kényelmes, de már így is tetőt súrol a séró (bocs), és szinte el kell hajolni a napellenző elől. Szóval nagyobb termettel akár szűk is lehet a Mazda6, az üléspróba kötelező, ha valaki erre vágyik.

Akadnak tárolórekeszek gazdagon az ajtókban, a vezető bal térdénél egy picike az aprónak, a könyöklőben a redőny alatt pohártartók is csücsülnek, mögöttük a felhajtható rész pedig dupla USB és egy 12 voltos aljzatot kapott, és itt az SD-foglalat is, de két USB-töltőpont került a hátsó ülésekhez a lehajtható kartámaszba is.

Hátsó sora sem emeli a helykínálat királyai közé, két felnőttnek pont elég a hely, középen a kiemelkedő kardánalagút vesz el sokat a lábtérből. Az alacsony karosszéria és a szedánnal szűkebb ajtónyílás miatt nem túl praktikus ide a bejutás, de a sportkombik már csak ilyenek.

A csomagtartó 506 literes, a padlószint alatt pedig a gumijavító készletnek, néhány apróságnak van már csak helye. Nincs túl sok praktikus segítség a csomagrögzítéshez, pár kötelező akasztón túl egyebet nem találunk, aki ilyet keres, annak ott a Skoda Octavia.