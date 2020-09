Nem új keletű az i-Cockipt megoldás, már számos modellben ezt kínálja a Peugeot, de még mindig megvan a különlegesség érzése, ha találkozom vele. Az utca emberénél pedig lazán hozza a “hűha!” faktort. Ha le akarnám egyszerűsíteni, azt mondanám, hogy szemben a többi kocsival, ahol a kormányon átnézve látjuk a műszereket, itt a kormány felett. Ennél persze többről van szó, hiszen az átlagosnál sokkal kisebb, szögletesre formázott kormány is lentebb van, így más az üléspozíció is kissé. A koncepció része az is, hogy a műszerfal és a váltóalagút körbeöleli a vezetőt. Ugyanakkor az anyósülés előtt nagy szabad helyet találunk.

Alapvetően sötét tónusú a belső, amelyet fényes fém betétek tesznek elegánssá nappal, míg éjszaka az állítható hangulatvilágítástól lesz barátságos. Az utasteret jó anyagminőség és izgalmas részletek jellemzik. Az olyan megoldások, mint a műszerfal több síkból való felépítése, a zongoraszerű billentyűk, a különleges formájú váltókar jól mutatnak. A hangszórók finoman megmunkált fém borítása, a varrások szép kidolgozása pedig a minőségérzetet javítják.

Nem kelhet versenyre a VW Passat, a Skoda Superb vagy épp a Ford Mondeo hátsó térkínálatával az 508, de nem mindenki vágyik tánctérre. Kisebb, de nem kicsi a hátsó hely, 180 centis vezető mögött egy ugyanilyen utas simán elfér. A lábtér és a fejtér is rendben van, az ereszkedő tetőív miatt persze bunkerszerű a hangulat. Ez a „szűkösség” tolatáskor okoz nehézséget a vezetőnek, így jól jön a tolatókamera segítsége.

Elöl is érezni az autó laposságát, de nekem például ez tetszett, sportosabb tőle a kocsi, amit szeretek. Az első ülések nagyon jól formázottak, minden irányban kiválóan tartják a testet. A kihúzható combtámasszal felvértezett, kényelmes tömésű ülés manuálisan volt állítható, de remek megoldást találtak ki az ülés csúsztatására. Az ülés teljes szélességében fut elöl egy kar, bárhol nyúlunk le, ott van.

A középkonzolon 10 colos érintőképernyő, a vezető előtt 12,3 colos digitális műszeregység szerepel. Látványra a vezető előtti sokkal részletesebb, szebb képet mutat. A sofőr választhat, mely információk számára a legfontosabbak, mit akar látni, ez lehet akár a navigáció képe is, de van minimalista változat is, ami főként este jó. Fordulatszámmérő helyett ebben az autóban energiamérőt látunk, amely leginkább arra jó, hogy takarékos vezetésre biztasson.

A menü az autó gyenge pontja, nehezen átlátható, nem is túl gyors. Pl. a vezető előtti képernyő fényerejének állítását hárman kerestük 5 percig. Ha egy telefont csatlakoztatunk az USB-n keresztül, de a telefonon nincs Android autó applikáció, attól megbolondul, eldobja a menüt. Szerencsére az olyan alapvető funkciók, mint a hangerő, a hátsó ablakfűtés, belsőlevegő-keringetés, a tempomat, hagyományos gombokkal elérhetők. Hifije szépen, tisztán szól, jó magas és mély hangokkal, köszönhetően annak is, hogy a műszerfal közepére is került egy magassugárzó, a csomagtartóban pedig találunk egy mélynyomót. Telefon töltésére elöl és hátul van két-két USB csatlakozó, illetve egy vezeték nélküli töltő is rendelkezésre áll.