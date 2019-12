Igazán meglepően alakult a német fogyasztási adatgyűjtő oldal, a Spritmonitor villanyautók fogyasztását összegző listáján a takarékossági sorrend. Pedig az adatsor most már kezd egészen hiteles lenni, hiszen nem egy modellről száznál is több valódi, hús-vér hétköznapi felhasználó küldi rendszeresen a töltések során az autóba kerülő elektromos energia és az azzal lefutott kilométerek hányadosát. Ugyanakkor vannak gondok is ezzel a listával, a legendás német precizitás egy kicsit bedadogott az összeállítása során. Először nézzük meg a táblázatot, aztán elmélkedjünk egy kicsit, miért is pont az a sorrend, ami:

Típus, felhasználószám Fogyasztás (kWh/100 km) 1 Hyundia Ioniq (104 db) 13,8 2 Peugeot iOn (17 db) 13,9 3 Volkswagen e-Up! (14) 14,0 4 Mitsubishi i-MiEV (20) 14,3 5 BMW i3 (92) 14,8 6 Citroën C-Zero (21) 14,9 7 Hyundai Kona (41) 15,0 8 Volkswagen e-Golf (67) 15,0 9 Nissan Leaf (84) 15,6 10 Kia Niro (11) 15,7 11 Renault Zoé (195) 16,0 12 Smart ForTwo EQ (52) 16,0 13 Opel Ampera (17) 16,2 14 Smart FourFour EQ (15) 16,5 15 Kia e-Soul (20) 16,7 16 Tesla Model 3 (83) 17,3 17 Tesla Model S (87) 20,6 18 Mercedes-Benz B250e (11) 21,4

Első blikkre meglepő, hogy az első helyezett Hyundai Ioniq lenyomta a sokkal apróbb Mitsubishi i-MiEV-et és francia klónjait, a Citroën C-Zerót és a Peugeot iOn-t, akiket mi vártunk volna első helyre. Pedig van ebben logika, hiszen a keskeny, kiváló légellenállású koreai versenyző már alsó-középkategóriás, családi méretű kocsi, tehát vélhetőleg nem csak városi üzemben, rövid távokra használják, így a villanyautókban szükségszerűen elektromos klímaberendezéssel a gyakori felfűtések és lehűtések kevésbé befolyásolják a végeredményt.