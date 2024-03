Bár a próbaútra elvitt világos belső önmagában is nagyon látványos, pláne a gigantikus üvegtetőn át beömlő napfényben, de az első ami benézve feltűnik az a látszólag hiányzó irányváltó. Pedig megvan az, de nem a megszokott helyén kell keresni, hanem a kormány mögött, egy bajuszkapcsolón, ahová felköltözött. Az újratervezett belső másik jellegzetes tájeleme a hatalmas kijelző a középkonzolon. Ebből az alapváltozatba 12,9 colos kerül, míg a fullos kivitelé 15 colos. Nem meglepő, hogy a kormány mögött is egy kijelző található, ez 10,25 colos, és ha valaki keveselné a néznivalót, van még igazi, a szélvédőre vetítő head up display is.

Úgy látszik, a VW végre elkezdi rehabilitálni a gombokat kapcsolókat, mármint a valódiakat, mert a kormányra már ilyenek kerültek a korábban előszeretettel használt érintésérzékeny felületek helyett. Ugyan a visszavonulás egyelőre nem teljes, mert a klímavezérlés még továbbra is a csillogó felületen matatással állítható, de legalább az irány ígéretes. Lehet, előbb utóbb ezekre is visszakerülnek a tekerni, nyomkodni való kapcsolók.

Természetesen lehet menüből is állítani a kabin hőmérsékletét, az ülés- és kormányfűtést, miazmást, de a hatalmas képernyőn a grafika tölti ki a rendelkezésre álló tér nagy részét, és apró, ujjbegynyi felületeket kellene menet közben eltalálni. Valahogy itt is odalett a dizájn oltárán a használhatóság. Aki nálam valamivel nyitottabb arra, hogy beszélgessen az autójával, az hangutasításokkal is megoldhat egy halom beállítást, bár IDA – ő az autóban lakó, szavunkat leső robotasszony neve – nem ért magyarul.

A helykínálat parádés, a hátsó sorban 190 centiméteres magassággal a lában előtt 8-10 centi maradt és hiába a belmagasságból értékes centiket elcsenő üvegtető, a fejtér is több, mint elegendő. Jók az anyagok, tisztességes az összeszerelés, kényelmesek a masszázsfunkciós, állítható ülőlaphosszúságú, jó oldaltartás ülések, és az úti holmiknak is van rekeszük. Számtalan csatlakozó segítségével lehet tölteni a mobil eszközöket mindkét üléssorban, van hátul klímakonzol és ülésfűtés is. Tényleg nehéz lenne benne bármibe belekötni.

Persze a csomagtartó is nagyobb lett, a korábbi 650 literről 690 literesre nőtt, 1920 literre bővíthető a hátsó ülések háttámlájának lehajtása után. Ennél valamivel kisebb, 510 / 1770 literes a konnektorból is tölthető hibrid változat befogadóképessége a padlószint alatt elszállásolt akkumulátorok miatt. A csomagtartó mindent tud, amit egy kombi egyáltalán tudhat, van a padló alatt alsó rakodószintje, világítása, kihajtható szatyorkampója, a hátsó ülések háttámlái a csomagtartó felől is ledönthetők, emellett 12 voltos, és 230 voltos elektromos csatlakozóval is ellátták. Van benne fix csomagrögzítő fül, és állítható helyzetű kis korlát is, az apróbb kacatok egyhelyben tartásához. Ha pedig rengeteg holmit kell vele mozgatni, akkor a háttámlák ledöntése után sík felületre lehet rámolni a fél világot.

Szegény Skodánál a jobbnál jobb, filléres ötletek kiötlői átérezhetik, milyen amikor a nagyobb testvér szimplán elveszi azt, ami megtetszik neki. A Volkswagen nem vacakolt, lenyúlta az ajtóba rejtett esernyőt – jó, ha nagyon keressük ennek az eredetét, akkor a Rolls-Royce Phantom-ig jutunk – és a kihajtható, praktikus tölcsér is megjelent a Passat motorterében az ablakmosófolyadék tartályának nyakán. Persze ennek csak örülhetnek a vásárlók, de akkor is, milyen már ez.