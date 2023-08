Modern autó, a régi szép idők minden erényével

A Mazda6 formájáról már vagy ezerszer írtunk, legutóbb éppen ebben a tesztben, ahol szintén egy kombi változatot nyúztunk, ami ugyanúgy egy jubileumi extra kiadás volt. Csak az akkor éppen a Mazda alapításának századik évfordulójára készült. Ebben többek között az is elolvasható, hol és hogyan változott a frontrész, hűtőmaszk, lámpatest a két rácfelvarrás után, mire elnyerte a modell a mai formáját.

Akiknek viszont a számok fontosak, azoknak itt vannak a milliméterek: a Mazda6 4805 milliméter hosszú, szélessége 1840 mm, magassága 1475 mm, tengelytávja pedig 2750 mm, fordulóköre 12 méteres.

De a lényeg annyi, hogy a 11 évvel ezelőtt megrajzolt autó, ma sem tűnik öregnek. Ha nem is üt akkorát, mint megjelenésekor, de a határozott vonalú, sportos, erőt, magabiztosságot sugárzó test ma is tökéletesen működik. Sportkombi karosszériával pedig még praktikus is. Fényévekkel jobban használható, mint egy pufók SUV, bár abból is komoly a választék a Mazdánál.

Hogy mégis legyen valami különleges a huszadik évfordulóra összehozott változat külsején is, az extra kiadás két színben kapható, az egyik a Rhodium White, a másik pedig Artisan Red névre hallgat. A fehér alapáras, a pirosért 43 ezer forintot kérnek el még a listaáron felül.