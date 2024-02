Miután sok kritika érte a Volkswagen elmúlt években alkalmazott műszerfali ergonómiáját, úgy látszik, a márkánál kezdenek visszavenni az érintésérzékeny felületetek használatából. A Tiguan kormányán maradtak az igazi, nem virtuális gombok, kapcsolók, és a két első utas közötti térbe is került egy forgatható, nyomkodható tárcsa. Jó, azt nem bírták ki, hogy ne tegyenek a közepébe egy érintésérzékeny OLED-kijelzőt, de sebaj, lehet forgatni is a többféle funkció kezelésére alkalmas tárcsát. Ezzel a szerkezettel válthatunk üzemmódot, módosíthatjuk a hangerőt, vagy választhatunk a vezetési profilok között.

Ha kicsit jobban körülnézünk a belsőben, akkor az előbb említett gombon kívül az is feltűnhet, hogy a fokozatváltó karját megszokott helyén hasztalan keresnénk, a váltó vezérlője a kormány mögé, egy bajuszkapcsolóra költözött. Egy jó vastag bajuszkapcsolóra.

Természetesen vannak irgalmatlan nagy képernyők is, a vezető előtti műszerfal 10,25 col képátlójú, és ott van a fedélzeti rendszeré is, ami alapból 12,9 colos, a jobban felszerelt Tiguanokban pedig 15 col képátlójú. Ezen felül head-up display-t is rendelhet, akinek ennyi világító, információt mutató felület kevés a boldogságához vagy épp beéri kevesebbel is, de azt szeretné úgy is látni, hogy nem veszi le a tekintetét az útról.

Ülései légkamrás deréktámasszal és masszázsfukcióval is feldobhatók, van fűtő- és szellőzőfunkciójuk, így nem meglepő, hogy könnyű megtalálni a kényelmes beállítást. Igaz, hosszú órákat nem ültünk még benne, de a rövid távokon komfortos benne mindkét első ülés. Kevésbé látványos változás, de a magasaknak jó hír, hogy javult a korábban sem éppen szűk fejtér, elöl 9, hátul 10 milliméterrel lett távolabb a plafon. Eddig sem volt nyomasztó hátul utazni a Tiguanban, most pedig a feláras üvegtető alatt is bőven marad fejtér 190 centiméteres emberek feje fölött. Sínen tologatható a hátsó pad, ha a korábbinál nagyobb befogadóképességű csomagtartó 652, lehajtott háttámlákkal pedig 1650 litere kevésnek bizonyulna a csomagoknak (615 liter volt az előző Tiguané).

Az anyagminőség átlag fölötti, a kijelzők képminősége pazar, és ami hasonlóan fontos, nem tükröződnek a felületek, és az ujjlenyomatok is kevésbé látszanak meg rajta a szokásosnál. Ugyanezt a középkonzol fényes feketéjéről már nem lehet elmondani, de nem is meglepő, hogy a zongoralakk felület kényes, minden rákerülő molekula meglátszik rajta. Tisztességes az összeszerelés minősége is, az ajtók masszívan csukódnak, a mozgatható dolgok, berendezési tárgyak használata közben olyan érzése van az embernek, hogy ezzel sokáig nem lesz baj.

Fedélzeti rendszere új menüt kapott, ami gyors, kényelmes, jól átlátható, és a rengeteg funkció ellenére is könnyen kezelhető. Egyik nagy előnye, hogy aránylag fájdalommentesen kiiktatható – két mozdulattal – a sebességtúllépésre figyelmeztető, kötelező EU-s nyafogás. Vannak valódi vezetőtámogató funkciói is, fejlett rendszerek segítenek biztonságosan sávot váltani, vagy éppen benne maradni, az autó képes magától fékezni az akadályok előtt, és felismerik, értelmezik a közlekedési jelzőtáblákat is.

Ellenőrzi, hogy figyeled-e az utat, szükség esetén segít utánfutóval manőverezni, és parkolórobot is kerülhet bele, amivel úgy lehet vele ki- vagy beparkolni, hogy nem is ül senki az autóban. Így akár 50 métert is lehet „távirányítani” a Tiguant. Töltőpontból akad elég az autóban, elöl, hátul is van USB-C aljzat, és ami ritka, két telefont is lehet benne egy időben, vezeték nélkül tölteni.

Jutott apró poén is az autóba, hátul, a bal oldali ablakon egy tigris, a jobb oldalin egy leguán sziluettje látható. Akinek egynél több gyereke van, az sejtheti, hogy ebből remek harcok lesznek, a délceg tigris oldalán ülő gyerek egész biztosan legyíkarcozza majd a szerényebb érdekérvényesítő képességű kisebb, leguános testvérét.