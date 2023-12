Kifejezetten szimpatikus dolog, hogy a koreai márkák nem érzik szükségét annak, hogy egy elektromos autóban mindent kényszeresen átalakítsanak, valami használhatatlan rémálommá, csak azért, hogy hangsúlyozzák, ez már mennyire más, mint amit eddig megszoktunk. A Hyundai Kona belseje látszólag teljesen józan kompromisszum alapján olyan, amilyen.

Megvan benne a modernség, hiszen már egy LCD kijelző a műszerfal, és a fedélzeti rendszer érintésérzékeny képernyője is hatalmas. Ha ez nem lenne elég, akkor még a szélvédőre is kivetíti az autó a legfontosabb információkat és a szintetikus motorhangtól kezdve a komfortindex villanásainak számáig ezernyi dolog személyre szabható benne.

Fedélzeti rendszerének menüjének kezelése sem igényel különösebb erőfeszítést, a rendszer logikus, hamar átlátható, és a kijelzők képminősége is klassz. Ugyanakkor ezek nem mentek a használhatóság rovására, a gyakran használt klímakonzol megmaradt. Vannak saját gombjai, apró kijelzője, és a kormányfűtést, ülésfűtést, szellőztetést sem valami elfuserált menüben kell keresni, hanem minden kéznél van.

Komfort

Klasszak az ülések, és bár nem egy sportos modell, még némi oldaltartásuk is van a világos kárpitba csomagolt foteleknek. Kellemes a kormány fogása, finoman működnek rajta a gombok, kapcsolók, és az irányváltó karja sem foglal el helyett a középkonzolon, mert az is a kormány mögé költözött, bajuszkapcsoló formájában. Igaz, nem fel-le kell mozgatni, hanem a végét tekergetni. A világos belső kifejezetten otthonos, , kellemes hely, van elég USB-C töltőaljzat, 12 voltos csatlakozó is, és vezeték nélkül is tölthetők benne az erre alkalmas telefonok.

A második sorba kényszerült utasoknak is jó dolguk van az elektromos Kona-ban, nemcsak a fej- és lábtér elegendő, de van ülésfűtés, szellőzés, dupla, USB-C töltőaljzat és egy brutális, 16 amperes hálózati konnektor is. A 16 amperes konnektor egy otthoni porszívót, hajszárítót, vagy kenyérpirítót is kacagva ellát elektromos árammal, nem csak holmi huncut laptoptöltőt.

Csomagtartója elektromos mozgatású ajtón túl található, méretre sem rossz, 466 liternyi poggyász pakolható bele alapállásban, az üléseket lehajtva pedig 1300 literre nő a kihasználható tér. A padlószint alatt annyi hely van, hogy a töltőkábelek különösebb küzdelem nélkül behányhatók ide a defektjavító barkácskészlet mellé. Hátul van világítás, csomagrögzítő fülek, és a három darabban lehajtható háttámlák visszarendezése után a biztonsági öv is a helyén marad, nem csípi be a háttámla. Aki valamiért jobb ötletnek tartja, hogy a kábeleket az autó orrába pakolja, ezt is megteheti az ott található 27 literes rekeszbe.