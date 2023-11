A vezetőülés egész magas, klasszikus szabadidőautós üléspozíciót garantál, ami nem feltétlenül jellemző erre a kategóriára. Széles tartományban állítható a kormány, és az ülés, már az alapverzióban van deréktámasz, az N-Line felszereltséggel pedig elektromosan állítható az ülése, amihez akár szellőzés-fűtés is kérhető.

Hosszabb utakon is kényelmesek az első ülőhelyek, amelyek kellő oldaltartással bírnak. Érdekesség, hogy a kormányra nem került márkajel, csak egy ezüst dekorációs csíkot találunk a volán közepén. Ennek fogása kifejezetten kellemes, nem akartáj újra feltalálni, a gombok hagyományosak, akárcsak a forma, valamint jól áll neki a vörös cérnával varrt borítás. A magas üléspozícióhoz jó kilátás jár, aránylag vékonyak az A-oszlopok, nagyok az ablakfelületek, ez pedig nagy segítség a városi közlekedésnél, és javítják a térérzetet is.

Az összes Kona megkapja a 12,3 colos érintőképernyős fedélzeti rendszert, navigációval, Android Auto és Apple Carplay mobiltelefonos kapcsolattal, de ami a legjobb, hogy ez nem jelenti a fizikai gombok eltűnését. A középkonzol így a kétezres évek elejét idézi, a klíma és a rádió összes funkcióját külön dedikált kapcsolóval, nyomógombbal, tárcsával tudjuk irányítani. Pont ezért villámgyors a működés, hiszen nincs szükség egy sima felületen tapogatva megtalálni például a befújás irányát, a hőmérsékletet.

Sőt magát a digitális menürendszert is gyorsítja, hogy külön gombja van a navigációnak, és van egy „Home” gomb is, amivel mindig visszatérhetünk a kezdőképernyőre. A szoftver is megfelel 2023 elvárásainak, a grafika egyszerű és funkcionális de mégis van benne némi stílus, a működés gyors, amire szükség is van a minden induláskor kikapcsolásra váró vezetéssegédek miatt (de erről később).

Érdekes ergonómiai megoldás a kormányoszlopra helyezett irányválasztó kar, vagyis a jó öreg „váltókar”. Igaz esetünkben nem kell váltani, csak a PRND állások közül választani, ami nem a kar döntésével, hanem elfordításával történik. Hasonló megoldást a BMW i3-as tudott, de itt nem is látjuk a kart a volán mögött, időbe telik míg egy gyors parkolásnál eltaláljuk merre döntve van az előre, illetve a hátra.

Miért rakták ide ezt a kart? A két ülés közötti teret nyerték meg vele, így ide kerülhetett méretes tároló, eleve alacsony az egész, jut hely a térdeknek, két trükkösen eltüntethető pohártartónak, és külön mobiltelefon tárolónak. Ide került három USB-C csatlakozási pont, valamint egy 12 voltos ajzat, de elérhető a vezeték nélküli töltés is.

Jól átgondolt, praktikus megoldásokból a második sorban sincs hiány, az ajtók szélesre nyithatóak, így könnyű beemelni a gyerekülést, ide is került két légbeömlő, ez sem általos ebben a kategóriában, ahogy az ülésfűtés sem. Okos döntés az ülést védő kemény műanyag borítás, ennek szintén a gyerekes családok örülhetnek, könnyen tisztítható a felület, a két USB-C csatlakozó pedig hosszú utakon jön jól, mehet végtelenítve a Bogyó és Babóca a tengerpartig, nem fog lemerülni a készülék.

A 466 literes csomagtér is bőven elegendő egy átlagos négytagú családnak, előny a a 40/20/40 arányban dönthető hátsó üléspad is, így hosszú tárgya, sílécek szállítása is megoldható. Ezeket telhesen ledöntve 1300 liternyi raktér keletkezik, praktikus megoldás még a dupla fenekű csomagtér, ami a padló felső állásában sík rakteret ad. Kisebb vásárlás során jól jönnek még a csomagtér falában kialakított kampók, tipikus hasznos, filléres fejlesztés, amit érthetetlen miért hagynak el néha a gyártók.

Az összeszerelés minőségét nem érheti panasz, kritikát inkább a felhasznált anyagok terén kaphat a Kona. Mindenhova kemény műanyag került, még az ajtón a könyök alatti rész is kopogós műanyag, ide azért elfért volna egy falatnyi habosított borítás.

Maga a beltér stílusa sem annyira merész és formabontó mint a külső, van némi a műszerfali tárolófelületek fölötti panel mögül, illetve az ajtózsebekből áradó LED-fény derengés sötétben (azért itt van bőven árnyalat, összesen 64), valamint egy műszerfalon végigfutó színes dekorcsík, de a kívül észrevehető formai játék, a külsőn feltűnő geometriai formák itt már nem folytatódnak. A kissé egysíkú anyagválasztás előnye a várható tartósság, lakkozott feületek híján nem is lesz karcos a borítás, és a kárpit sem fog feketére koszolódni a használattól az évek során, hiszen nincs.

Azért adhatunk némi prémium hangulatot a beltérnek, az N-line csomaghoz elérhető „szarvasbőr” kárpitozás is, ami a leírás szerint tiszta állatbőr és mesterségesen előállított anyag keveréke. Igaz ez a tétel elég húzós az autó egyéb extráihoz mérten, 450 ezer forintot kérnek érte.