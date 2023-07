Lehet környezetbarát egy terepjáró? A Wrangler megpróbálja

A Wrangler 4xe három üzemmóddal rendelkezik, a kormánytól balra lévő gombok segítségével lehet választani. A hibrid az alapértelmezett, ekkor az elektromotor használatára törekszik a rendszer, csak ha nagyobb nyomatékot szeretnénk vagy lemerült a telep, akkor jön a belsőégésű. Az elektromos mód nagyjából ugyanez egyébként.

Az E-Save üzemmód a benzinmotor használatát helyezi előtérbe, és az akkumulátor töltöttségét későbbre tartogatja. Itt választhatjuk, hogy csak megtartsa vagy töltse is fel. Utóbbi nem túl gazdaságos, de megtehetjük.

Azoknak, akik leginkább hagyományos személyautót vezetnek a Jeep Wrangler valóban visszaadja azt az érzést, amit a legtöbb szabadidő-autó vásárló remél vagy hisz. Itt lenézünk a forgalomra, magasan ülünk és ott fut előttünk az asztalnyi motorháztető. Teherautós érzés.

Szokni kell a Wrangler vezetését, mert az alvázas felépítés, a merevhidas hátsó futómű kombinációja másként reagál. Klasszikus komfortot kínál, azaz kilengi a bódé az úthibákat, ez azoknak rossz, akik érzékenyek a hajózásra. Kanyarban kissé bedől a kasztni, egyenesfutása sem mérhető egy önhordó kasztnis modellhez, viszonylag sokat kell dolgozni a kormányon.

Nem szereti a szűken vett gyors kanyarokat, ilyenkor leesik az ívről nagyot bólintva előre, úthibákon pedig az ilyen megoldásoknál szokásos módon oldalra táncol a bódé. Nagy sebességnél hajlamos sodródni az autó.

Ha mindezt elfogadjuk, figyelembe vesszük, akkor viszont jó barátságban telnek a napok. Nem kell félni az úthibáktól, mert a felépítmény érzékeli, de érezhetően kineveti azokat. Megszűnik az úthibák miatti para. Kitágul a világ, hiszen nincsenek akadályok számunkra.

A hajtáslánc óriási erőtartalékkal rendelkezik, így kiemelkedő dinamikára képes a kocsi. Ez újra és újra meglepő, mivel én nagyrészt elektromos hajtással használtam, hiszen így bőven hozta a forgalom dinamikáját, ám ha erre rátesszük a benzinmotor erejét, akkor robbanásszerű a változás.

Hiába a nagy teljesítmény, cseppet sem csábít száguldásra a Jeep Wrangler. Sokkal inkább a békés poroszkálás a terepe. Mehet valami jó zene az egyébként kiváló hifibe és máris élvezzük az utazást. Mivel pedig ez a lelassulás nagyon szerethető a hétköznapokon, elkezdtem arra figyelni, hogy csak elektromosan használjam, ami cseppet sem lemondás, teljesértékű autó így is. Azt vettem észre, hogy minden az autóban töltött idő felért egy kis pihenéssel, kikapcsolódással.

Nem hiányzik a belsőégésű motor ereje, elég, amit a villanymotor nyújt. Hivatalosan 130 km/óra a maximális sebesség tisztán elektromos módban. Nyilván tudja ezt az autó, de a saját tapasztalatom szerint 110-ig könnyű így eljutni, 120-ig már odafigyelés kell, a fölött már nagyobb ellenszélre is bekapcsol a belsőégésű motor, hogy segítsen. De 110-ig valóban a forgalom normális dinamikáját követni tudó villanyautóként használhatjuk.

Nagyjából 50 kilométer a WLTP mérés szerint az elektromos hatótávja városban, amit sikerült is megközelíteni egészen, minden különösebb erőlködés nélkül. Országúton autópályán, ez maximum negyven körül alakul.

Alapesetben visszafogott a villanymotor fékteljesítménye, gázelvételre hagyja kifutni az autót. A műszerfalról aktiválhatunk erősebb rekuperációs szintet, ezzel már egy pedállal vezethető a kocsi. A fékrendszer összehangolása kimagasló. Amikor megnyomjuk a fékpedált nem érezni, hogy meddig lassít villanymotorral és honnan a tárcsákkal. A lassulás mértéke is elsőrangú.

Alapvetően nagyon csendes a kocsi, kifejezetten zavaró, amikor ebbe a csendbe betolakszik a négyhengeres motor. És a zaj azért is feltűnő, mert ez általában autópályán 130 kornyékén történik, amikor már a nagy tükrök és a kocka forma is megteszi a hatását és megnő a szélzaj is. Óriási a kontraszt autópályán és azon kívül.

Meglepő mennyire fordulékony az autó, ez nyilván jól jön terepen, de nagy hasznát vesszük városban is. A kormányzása kettős, a középállás közelében kissé nyúlós, nem történik semmi, de összességében utána már kellően direkt, visszajelzése átlagos.

Óriási pirospont, amiért kétféle tempomat van a járgányban, a ma szokásos távolságtartó adaptív rendszer mellett, hagyományos, csak a sebességet tartó rendszer is kapcsolható. De nemcsak ez, hanem a többi vezetőtámogató rendszer is jól segít. Érdekesség, hogy első-hátsó kamerái nemcsak parkoláskor segítenek, de nagyobb sebességnél is aktiválhatóak. Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszer is jól jön. Nyilván jár hozzá lejt- és hegymenet vezérlő is.

Nem próbáltuk kemény terepen a Wranglert, így a határait nehéz megmondani, de nagyon könnyedén mozog terepen. Nagyon érdekes élmény, ahogy a villanymotorral mozog laza talajon is, a gázadással azonnal érkező nyomatékkal könnyebben boldogulunk. Ehhez azonban ügyesen kell bánnunk a gázzal, mert hamar vált át hibrid módba.