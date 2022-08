Az új Defender lazán elengedte a kezét minden olyan dolognak, amiket évtizedeken keresztül az összes magára valamit is adó terepjáró kötelezőnek érzett. Nincs létraalváz, és a merev hidak is mentek a lecsóba, a laprugót csak azért nem sorolhatjuk most fel, mert az utoljára az SIII-asban volt. Ezek helyett merev, alumíniumra alapozott önhordó karosszériát kapott a Defender, elöl kettős keresztlengőkaros, hátul multilink futóművel, amihez csavar-, vagy igény szerint légrugó is rendelhető.

Motorból kétféle választható, mindkettő soros hathengeres, háromliteres – egészen pontosan 2997 köbcentis -, csak maximális teljesítményükben különböznek, egyikük 250, másikuk 300 lóerős, és persze a csúcsnyomatékban is van különbség, ez 600 és 650 Nm. Hogy kicsit zöld is legyen a terepjáró batár, kapott alibi mild hibrid rendszert is. Váltóból csak a ZF által gyártott nyolcfokozatú kerülhet a motor mellé, a klasszikus kézi váltó már a múlté. Mivel rendes, nem vízben oldódó szobaterepjáróról beszélünk, természetesen van felezője és a központi, illetve a hátsó differenciálmű is zárható – ezt elintézi a rendszer maga -, illetve az első tengelyen elektronikus rendszer próbálja meg oda juttatni a nyomatékot, ahol arra a szükség van.