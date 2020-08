Utasterébe is jutott szép számmal a régi modellekre utaló apróság, így a kormány formája, küllőelrendezése is egy régebbi Defender változatból lehet ismerős, és a nagy, sík polcszerű rakodófelület is ugyanilyen finom utalás. A második sor fölötti ablakokról már volt szó, de az igaz poén az első sorba középre rendelhető harmadik ülés, ami a Series változatokat idézi.

Itt annyival jobb annak a helyzete, aki ide kerül, hogy senki nem kotorászik majd a lábai között a váltó, terepváltó, ne adj’Isten az overdrive karjaival, mert az új Defenderek automatikus váltóval érkeznek, a felező pedig gombnyomásra kapcsolódik.

Tekintélyes szélességének köszönhetően nyomorogni nem kell benne, az összes igazi sorban van elég hely minden létező irányban, de az opciós harmadik üléssor itt is csak gyerekeknek való. Az anyaghasználat vegyes, mintha a gyár nem döntötte volna el, hogy prémiumautót, vagy munkagépet bútoroz-e éppen. Így meg bármi lehet, ha kell, lehet belőle slaggal takarítható változatot is konfigurálni de csinos fa, és puha bőr is rendelhető bele.

USB és 12 voltos csatlakozóból annyi van, mint égen a csillag, bár arra érdemes odafigyelni, hogy a töltőáramaik között elég nagy különbség mérhető. Műszerfala mellett végigfutó polcon, a könyöklő előtt, vagy éppen a könyöklőben megbújó, négy doboz sört üdítőt elnyelő hűtőben rengeteg kisebb nagyobb dolognak van hely, és egészen valószínűtlen méretű PET palackok is elférnek itt. Vagy az ajtóban.

Csomagtartója 857 literes, a háttámlákat előrehajtva pedig óriási, kis híján sík padlójú rakfelület alakítható ki, amit ellenálló műanyagborítás fed. Sajnos bármilyen csábító, aludni már átlagos testhosszal sem lehet ezen a placcon, ehhez túl rövid és a szintkülönbség is jelentős az eleje és vége között. Viszont a tető álló helyzetben 300 kilogrammal terhelhető, így lehet rá sátrat építeni, amibe aztán az egész család beleférhet.

Maga a csomagtartó jól használható, van világítás, csomagrögzítő fülek, szellőzés, pohártartó, bármi tartó gumipánt, és különféle tápcsatlakozók, USB-től a 230 voltos konnektorig. Ami viszont hiányzik, az a bármilyen állásban rögzíthető csomagtérajtó, mert ferdén állva semmi nem akadályozza meg, hogy a gravitáció ki- vagy becsukja.

Hagyományos mutatós műszerek helyett folyadékkristályos kijelzőt nézhet a vezető, és van nagy, érintőképernyős központi egység is. Kissé megfontolt működési sebességgel, nehezen emészthető menürendszerrel, de cserébe rengeteg funkcióval, amik közül a 360 fokos képet adó rendszer a legizgalmasabb, amely segítségével úgy láthatjuk mozgás közben az autót, mintha kintről néznénk. Ez terepen, amikor épp nem látszik a vezetőülésből semmi az útból, nagyon hasznos funkció.

A kilátás remek, bár a fennsíkként elterülő motorháztető tömege eleinte magára vonzza a tekintetet. Nagyok, jó formájúak a külső tükrök, a tesztautóban pedig elektromos belső visszapillantó mutatta, mi van az autó mögött. A Toyota RAV4-es tesztjében már alaposan lefikáztam a villanytükröt, itt most már nem fogom, néha valóban lehet előnye egy egyszerű üveglappal szemben. Más kérdés, hogy egy eszembe nem jutna X-et tenni mellé, ha a konfigurátor előtt ücsörögnék.