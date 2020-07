Megérkeztek a Bronco terepjárók, rögtön hárman: ebben a cikkben a zárt szelvényű acél alvázra épülő, két- és négyajtós hardcore verziókat mutatjuk be, ha pedig ide kattintasz, a stílusában hasonló, de aszfaltorientált, önhordó karosszériás, kompakt szabadidőjárműről, a Bronco Sportról olvashatsz. Videón is megnéznéd őket? No problem: kattints bátran ide, csak aztán gyere vissza!

Kétféle összkerékhajtással (elektronikus vagy automatikusan átváltó, mechanikus felezővel), merev hátsó tengellyel, független első kerékfelfüggesztéssel, akár két zárható differenciálművel gördül be a piacra a Ford Bronco.

A kerek fényszórók, a szögletes formaterv, valamint a csupasz vázig visszabontható karosszéria (leemelhető ajtók és tetők) egyértelműen a Jeep Wrangler stílusát utánozzák, de a 295 mm-es szabad hasmagasság, a terepszögek (elöl 29, hátul 37,2 fok) és a 850 mm-es gázlómélység arra utalnak, hogy nem csak megjelenésében próbál terepjáróskodni a Bronco.