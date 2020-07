Megérkeztek a Bronco terepjárók, rögtön hárman: ha aszfaltorientált, önhordó karosszériás, kompakt szabadidőjárműről van szó, a Bronco Sportot mutatjuk be, ha pedig ide kattintasz, a stílusában hasonló, de zárt szelvényű acélalvázra épülő, két- és négyajtós hardcore verziókról olvashatsz. Videón is megnéznéd őket? No problem: kattints bátran ide, csak aztán gyere vissza!

Megirigyelte a Jeep sikereit a Ford, és miután a Broncóval megtámadta a Wranglert, a Compassnak állított csapdát a Bronco Sporttal. A modell egyértelműen a Bronco stílusjegyeit viseli magán, de visszafogottabb, akár női vásárlók ízlésének is elfogadható módon.

Az autót kifejezetten ultra sokoldalúnak tervezték, ezért például csomagtartójában elfér két mountain bike, illetve ugyanide rendelhető egy jól variálható rendezőrendszer, melynek az egyik eleme asztalkaként segíti a pakolást, ha kempingezünk. És aztán ott van a cikkünk címét ihlető sörnyitó a csomagtérajtó keretében.