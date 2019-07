Wranglert jelenleg kétféle tengelytávval, két- illetve négyajtós változatban lehet kapni, a tesztben most a terepen valamivel nehézkesebb, viszont a kényelmesebb, tágasabb, használhatóbb belsejű, hosszabb változatot próbálgatjuk. Ennek hossza 4882 milliméter, szélessége 1894 mm, magassága 1848 mm, tengelytávja pedig 3008 mm. Terepjárónál fontos még a szabad hasmagasság is, ez a Wrangler Rubicon esetében 25,2 cm, de a kevésbé durva terepre szánt Sahara és Sport változatoknál ez az adat már csak 24,2, illetve 23,2 centiméter. Gyárilag mindegyik modell bő 76 centis gázlón képes beázás nélkül áthaladni, legfeljebb 8 km/órás tempóval. Az első terepszöge 36, a hátsó 31,4 fokos, a rámpaszöge pedig 20,8.

A Wrangler megjelenése az elmúlt 33 évben szerencsére nem sokat változott, sem alapjaiban, sem dizájnjában. Láthatóan nagyon ügyeltek rá, hogy a márkára, modellre jellemző részletek szinte változatlanul maradjanak a frissítés ellenére is. Így megmaradt a TJ változatról ismerős, kissé megtört síkú hétlyukú hűtőmaszk, a CJ jellegzetes kerek lámpái, amelyek belecsípnek a szélső függőleges rácsnyílásokba, és a Willys-re jellemző sárvédőív is. Hangsúlyosak az ajtózsanérok, illetve minden más zsanér is, klassz a motorháztetőt rögzítő csatos zár, és az üzemanyagbetöltő kazánlemez vastagságú fém fedele is.

Bár csak kétféle karosszériaméretben létezik a Wrangler, mégis ezernyi variációt lehet belőle összelegózni. Lehet kapni sima vászontetős, nyitható tetős, de akár darabokra szedhető fedéllel, teljesen lecsupaszítható változatban is. Talán ez utóbbi a legszórakoztatóbb, ahol az első két ülés fölötti tető két darabban, szerszám nélkül másodpercek alatt leszerelhető és betehető hátra a csomagtartóba.

Ha kerítünk még egy felnőttet, akkor nyolc csavar oldása után a teljes hátsó tetőrész is ledobható az autóról. Extra szerszám nem kell a művelethez, a kis racsnis készlet a csomagtartóban várja a bevállalós sofőrt, utast. A tetőhöz kapcsolódó elektromos csatlakozó egy mozdulattal bontható, ugyanúgy, mint a hátsó ablak mosóberendezésének csöve is, amely szétpattintás után zár is, nem folyik belőle semmi.

Aki még nem fáradt el, az az ajtókat is lekaphatja, ezeket szintén másodpecek alatt lehet megszabadítani az elektromos bekötéstől és a nyitást határoló hevederektől is. Nem, még mindig nincs vége a szerelésnek, az új Wrangleben a szélvédőt is aránylag könnyű ráfektetni a motorháztetőre. Igaz, ennek sok értelme nincs, szélvédő nélkül sem férünk át vele sorompók, kidőlt fák alatt, mert a bukócső ilyenkor is fixen áll a helyén. Ugyan fektethetnénk még egy M60-as géppuskát is ledöntött szélvédőre, de ez nem túl elfogadott hobbi mifelénk. Szóval nem érdemes a szélvédővel vacakolni, mert 40 km/órás tempó fölött már senkinek nem lesz őszinte mosolya az autóban.