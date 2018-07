Soha nem volt még ennyire ütőképes a Jeep legkomolyabb, akár expedíciós célra is használható modellje, a Wrangler

Röviden – Jeep Wrangler 2018 Mi ez? Az 1986-ban bemutatott Jeep Wrangler legfrissebb, negyedik generációs modellje Mit tud? Valóban jól elboldogul a durva tereppel, és buliautónak is parádés Mibe kerül? Szeptemberben indul az európai forgalmazása, hazai ára is akkor lesz Kinek jó? Akinek sok félretett pénze van, amit terepen is brutális, valóban szabadidő-autónak nevezhető járgányra költhet, az bátran vegyen Jeep Wranglert

2018-ban már alig van néhány olyan ikonikus megjelenésű autó, amiről messziről, hunyorítva, szemüveg nélkül is meg lehet mondani, hogy micsoda. A Porsche 911-es, a Mercedes G-osztály, vagy éppen a Land Rover mellett szinte nincs is más olyan modell, amiből az első generációs ős mellé állítva a legfrissebbet, annyira nyilvánvaló lenne a formai egyezés, mint a Jeep Wranglernél. Igaz, maga a Wrangler csak 1986-ben mutatkozott be, de már az első generációnál is rengeteg apróságot vettek át az első Jeep-től, amit több-kevesebb sikerrel azóta is megtartottak.

Klasszikus megjelenés, kerek lámpák, hétlyukú hűtőmaszkkal

Külső Szóval az új, kétféle tengelytávval/ajtószámmal – sőt lassan dupla kabinos, platós változatban is – gyártott Wrangler hangulatában teljesen megegyezik az elődökével, számos részletet a korábbi modellekről mentettek át a legújabbra, így megmaradt a TJ változat kissé síkban megtört, jellegzetes hétlyukú hűtőmaszkja, a CJ változatra jellemzően a kerek lámpák kicsit beleharapnak a szélső lyukakba, a sárvédőív viszont már a Willys-ére emlékeztet. Az amúgy könnyedén, akár otthon, házilag is leszerelhető ajtók zsanérjai akkorák, akár a kertkapué, masszívak a kilincsek, menők a motorháztetőt leszorító zárak, a tanksapka fém fedele, meg amúgy az autó minden porcikája. Az ódivatú hosszú, fém antenna kicsit sérülékenynek tűnik egy terepjárón, de végül is a miénk sem szakadt le az erdőben. A Wrangler olyan, akár egy Lego autó, vagy amilyenek a Land Roverek voltak évtizedekkel ezelőtt. Ha kell, le lehet kapni a könnyű, alumíniumból készülő ajtajukat, lehajtható a szélvédő és tetőből is többféle kapható: a vékony vászontetőtől a darabokban leszedhető keménytetőn át a nyithatóig tart a kínálat.

Belső Mikor beültem, pont az az érzés fogott el, mint anno a Defenderben. Közel van a szélvédő, magasan, egyenes háttal ül benne a vezető és a kormány is meredek szögben áll. A modellváltásnál jobban megdöntötték a szélvésőt, így jobb lett a kilátás, nagyobb lettek az ablakok és az utastér is kényelmesebbé vált. A hátul trónoló pótkerék 30 centivel alacsonyabbra került, szintén a jobb átláthatóság érdekében. Új a belső, átdolgozták a középkonzolt és óriási képernyőt is kapott az autó. Bár sokkal több benne a finom, civilizált dolog, a Wrangler belseje továbbra is takarítható a megszokottnál merészebb eszközökkel is. Mondjuk slaggal. Ennek ellenére nem kell spártai körülmények között autózni, van fűthető ülés, kormány, és vezetőtámogató rendszerek is kerültek bele, így holttér-figyelőt, keresztirányú forgalmat figyelő rendszert, illetve első hátsó radarokat, és tolatókamerát is találni benne.

Technika Ebben a betegesen CO2 fetisiszta világban muszáj azzal a jó hírrel kezdenem, hogy az új, LED-es fényszóróknak köszönhetően, a Wrangler CO2 kibocsátása 0,7 grammal lett kevesebb. Tádááám! Nem én találtam ki, a bemutatóra installált Magneti Marelli-s stand monitorán virított ez a büszke adat. Amúgy a LED-es lámpa annak ellenére nagyszerű dolog, hogy nem maszkolja ki a szembejövőket és a kanyarba sem világít be. Ami viszont fontosabb, Európában két új motorral kapható majd a friss Wrangler, 2,2-es dízellel, és 2,0 literes benzinessel. Mindkét motor soros, négyhengeres, a dízel 200, a turbós benzines 272 lóerős teljesítménnyel, és mindkét motorhoz szintén új, nyolcfokozatú automatikus váltó társítható. Európán kívül persze ez még kevés lenne a sikerhez, így ott a 3,6 literes, 284 lóerős V6-os Pentastar is elérhető hozzá. Mivel a Wrangler nemcsak városi bohóckodásra alkalmas, a poros plázafeljárónál jóval komolyabb terepen is ütőképes, így valódi felező is került bele, – igazából ez nem is felező, hanem 2,72:1, illetve 4:1-es áttételű, kiviteltől függően – valamint egyes változatokban az első- hátsó tengelyek differenciálműve is zárható. Rafinált terepprogramok itt nem választhatók, a sofőrnek kell kitalálnia, mivel jár a legjobban. Szerencsére van hova nyúlnia.

Vezetés Elsőként a terepgumis, durva terepre szánt változattal autóztunk, természetesen a hotelhez vezető aszfaltúton. A rücskös gumi nem igazán tesz hozzá a klasszikus vezetési élményhez, minden más viszont igen szórakoztató benne. Kezdve a fura üléspozícióval, a szögletes külső tükrökön, meredek szélvédőn át a teljesen lebontható felépítményig. A kocka karosszéria a látványos, szögletes részletekkel nem a szélcsatornák bajnoka, így a 130-as autópályatempót is csak a próba kedvéért próbáltuk ki, de egyikünket sem érte meglepetésként a hamar érezhető szélzaj. A sárgumikon kissé esetlen kör után nagyon vártuk a másnapot, amikor lezárt, erdei úton, egy osztrák hegyoldalban gyötörhettük a Jeep-eket. Odafelé még kipróbáltuk, mennyivel használhatóbb utcai gumikkal a Wrangler aszfalton – csendesebb, biztonságosabb – aztán minimális jó tanácsokkal ellátva ugyanezzel az utcai változattal – Sahara – ugrattunk be a felázott, párában tocsogó erdőbe. Az olasz szervezők valószínűleg baromira hisznek a termékben, mert csak úgy utunkra engedtek a járgányokkal. Se agymosás, se a nyakunkba ültetett instruktor nem keserítette meg az életünket, csupán annyit kértek, hogy mivel természetvédelmi területen járunk, ne térjünk le a kijelölt útról és vigyázzunk magunk körül minden élőre, élettelenre. Az első komolyabb kaptatón már repkedtek a cifra szavak, amikor balra szakadék, előttünk meg csúszós, meredek, óriási kövekkel nehezített földút feküdt. Alattunk meg utcai gumis Wrangler. De felment, nehézség és az alváz felől jövő fájó csattanások nélkül. Aztán egyre durvábbak lettek az utak, de alig pár olyan rész volt, ahová csak a terepgumis, a fejletteb összkerék-hajtású modellek mehettek csak be. Úgyhogy gyorsan váltottunk a Sahara kivitelről a legkomolyabb Rubicon-ra. (A kínálat amúgy háromdarabos, a sor legalján a Sport változat áll, utána jön a Sahara, majd a Rubicon.) A sárgumis Wrangler az aszfaltos bizonytalankodás után sokkal otthonosabban mozgott térdig sárban, sima felezővel az égvilágon mindenhol elment, még az elektronikus difizárak kapcsolóihoz sem kellett nyúlni. Az is igaz, hogy magunktól sosem vállaltunk volna be olyan szakaszokat, mint amiket kijelöltek nekünk. Már jóval hamarabb visszafordultunk volna, de mivel tudtuk, hogy itt el kell mennie az autónak, megpróbáltuk. És el is ment. Közben pedig a világ császárainak éreztük magunkat, bár mi a gáz taposásán kívül sokat nem tettünk hozzá a sikerhez.

Költségek Ugyan megvolt a nemzetközi bemutató, mi már tudjuk, mennyire szórakoztató dolog a Wrangler kormány mögött ülni, de aki hosszabb távú kapcsolatot fontolgat az új modellel, annak szeptemberig még várnia kell. Itthon ugyanis akkor indul az autó forgalmazása, és pontos hazai ára is nagyjából akkor lesz. Az osztrák bemutatón 46 ezer eurós indulóárról hallottunk, de a hazai árcédulán szereplő összeg persze ettől bármilyen irányban eltérhet majd.