A pót üzemanyagtankok, csörlő mellett szereltek satut is az autókra, volt extra keresőlámpájuk, illetve ha fenékkel egymás felé parkoltak a Land Roverek, akkor a hátsó részükre szerelt sínbe vásznat fűzve sátrat is lehetett építeni a két autó közé. A beépített tankokon kívül a karosszériára is kerültek üzemanyagkannák, amikre az Oxfordon “gin” és “tonic” szöveg került, a Cambridge kanisztereit pedig “whisky” és “soda” felirattal látták el. Kiábrándító, de benzint volt mindegyikben.

Itt egy kis kedvcsináló, de előre szólok, ha végignézed, utána csorgó nyállal, használt terepjárókat fogsz keresgélni a neten hajnalig. Rosszabb esetben értékesíted valamelyik még használható szervedet, majd hétfőn felmondasz a munkahelyeden is, hogy bevesd magad a dzsungelbe:

Ha viszont az 1955-56-os expedíció érdekel, akkor ezt a két kisfilmet ajánlom. Se GPS, se internet, se mobiltelefon nem volt még akkor, szóval igazán belevaló csókákat láthatsz ezeken a felvételeken:

Első rész:

Második rész:

Hol volt idáig ez az autó?

Az 1955-ös expedíció után a Cambridge megsemmisült, míg az Oxford Ascension-szigetre került, ahol egy madármegfigyelő csapat használta, majd később átköltözött a szomszédos – azaz alig 1300 kilométerre fekvő – Szent Ilona szigetére, ahol 30 évnyi szolgálat után sorsa rosszra fordult, magára hagyva kezdett darabjaira hullani. A lassú enyészet szerencsére nem jelentette a visszavonhatatlan véget, mert 2017-ben egy elszánt Land Rover rajongó, Adam Bennett rábukkant a tetszhalottra, majd darabokra szedve visszaszállította Angliába, és az eredeti alkatrészeket felhasználva újra életre keltették az autót.

Persze rengeteg alkatrészt kellett pótolni, ilyen volt többek között a kárpitozás és az ülések, amik időközben teljesen tönkrementek és a szélvédőn lévő olasz matrica alapján joggal feltételezhetjük, hogy abból is már egy bontott példány került a járgányba.

Ugyan a kézifék továbbra is messze van a tökéletestől és az olaj is szivárog belőle, de él, mozog, jön, megy. Innen már nem kellett sokat gondolkodni azon, hogy mit is csináljanak vele: járják végig az 1955-56-os expedíció útvonalát, csak most Szingapúrból startoljanak és hazafelé szeljék át a fél világot. Hamar meglett a nyolc kedves bolond is, aki bevállalta az utat, így aztán 2019 augusztusában két Defenderrel kiegészülve belecsaptak a lecsóba.

Újratervezés

Bármennyire is vonzó volt, hogy újra a 64 évvel ezelőtti útvonalat autózzák végig, csak ezúttal visszafelé, ezt 2019-ben már nem lehetett megtenni, új utat kellett tervezni. Az 1955-ös expedíció egy részét manapság ép ésszel nem sokan vállalnák, ahol régen gond nélkül lehetett kalandozni, ott most háborúk dúlnak, haramiák fosztogatnak, de az is igaz, hogy ahol korábban a vasfüggöny zárt el országokat a világ többi részétől, ott most jóval barátságosabb az élet. Szíria, Irak, Afganisztán, Pakisztán lekerült a térképről, Kelet-Európa, és a Szovjetunió maradéka pedig felkerült rá. A világ változik, egy része bezárult, másik része pedig megnyílt. De nemcsak a politikai változott, hanem a környezet is. Ahol Thaiföldön 64 évvel ezelőtt dzsungelen kellett átverekedniük az autókkal, most széles, soksávos autópálya kanyarog és a tájékozódás, segítségkérés, szervezés is sokkal egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb, mint valaha.

Milyen vele autózni?

Milyen lenne, felejthetetlen. Pláne, hogy nem is olyan régen tankoltunk és kétszer negyvenvalahány liter benzin lötykölődik a fenekünk alatt, átható benzinszaggal töltve meg az autó belsejét. A mínusz öt fok ellenére örülök, hogy olyan rések vannak az ablakok mellett, illetve majdnem minden illesztésnél, hogy kifér rajtuk a kezem is, így a légcsere gyors és hatékony. A lábam mellett a kerek Smiths fűtőtest elég önérzetes, nem mindig csinálja azt, amit elvárnak tőle, de most éppen működik, így néha felböffent egy kis adag langyos levegőt. Indulás előtt kikapják a kerék alól a rögzítőfékként funkcionáló fadarabot, majd egy reccsenéssel megvan az egyes.

Innen a váltások között kétszer kell kuplungolni, hiszen a fokozatok nem szinkronizáltak és visszaváltásoknál jól jön a gázfröccs is. A kétliteres benzinmotor csendesebb a várakozásnál, 53 lóereje élhető tempóval gyorsítja a picike, keskeny nyomtávú kerekek fölött bukdácsoló végtelenül kedves formájú karosszériát. Bár nem versenyautó, azért a 100 km/órás tempót huzamosabb ideig is vidáman tudja tartani, amit nem hittem volna el, ha nem látom a saját szememmel.

Kormányrásegítés nincs, a fordulóköre akkora, mint egy teherautóé, ablaktörlőit egyesével lehet kapcsolni és akár kézzel is mozgathatóak. Párátlanítani nem kell a szélvédőt, hiszen elég szellős a kabin, olyannyira, hogy a tető Kínában kis híján lerepült a kocsiról. A komfort elviselhető, igaz, az ülések újak, a régiek az elmúlt néhány évtized alatt teljesen gajra mentek. Szerencsére van még annyi öreg Land Rover a világon, hogy megérje foglalkozni, mondjuk SI-esbe való ülésgyártással, így az Oxfordba is lehetett újat szerezni.

Egész sok közös alkatrészt fedezek fel az Oxfordban, ami pont ugyanilyen az én Land Roveremben is. Ugyanaz az ablaktörlőmotor, a műszerfal, a kormány, de még az ülések alatt lévő 40 liter körüli üzemanyagtank is. Én is így tankolok, félredobom az üléspárnát és egyenesen a tartályba folyatom a gázolajat. A csapat indonéz orvosa, Siverius Purba szerint ehhez képest az SII-es már egy indokolatlanul túlbonyolított űrhajó. Hát, ő biztos jobban tudja, elhiszem, amit mond.

De van még egy olyan apró alkatrész, ami a kezdetektől minden Land Roveren rajta van. Ez a picike kis izé, amibe a ponyva, vagy a tetőre rámolt cuccok rögzítésére használt köteleket lehet beakasztani. Ezek a Széria 1-estől a legutolsó Defenderig mindegyik modellen ott vannak, változatlan formában és változatlan funkcióval.

Meddig tart a kaland?

Szingapúrból augusztus 25-én indult a háromautós konvoj és a tervek szerint december 14-én kell majd megérkezniük az angliai végállomásra. Bár útközben voltak nehézségek, előfordult, hogy kilométereket kellett fék nélkül autózni, úgy, hogy az öreg Land Rover előtt haladó Defender-t használták fékként, de a kínai határon is vesztettek két hetet, amikor október elején egyszerűen lezárták előttük a határt, mert éppen Kína, és a kommunista párt hetvenedik születésnapját ünnepelték. Sok kellemetlenséget okoztak a határőrök is, akik miatt órákat kellett vesztegelniük jó néhány határátkelőnél, akik mindenüket átnézték, sőt, egyszer még Dave-be, a szingapúri integető macskába is belenéztek, úgy, hogy szerencsétlent darabokra szedték.

Magyarországra már kisimultan érkezett a csapat, a határon rengeteg Land Rover várta őket, és mire Budapestre értek, nagyjából hatvan autó kísérte a triót. Állítólag ilyen fogadtatásban sehol nem volt részük, a hazai Land Roveres közösség tényleg nagyon kitett magáért. Még amikor Visegrádon át Szlovákia felé indulva elhagyták a budapesti szállást, akkor is sokan jöttek elintegetni a három autót.

Szlovákiában még a nyitrai Land Rover gyárig kísértük a Last Overland három autóját, ahol még volt pár közös program, többek között az Oxford végigrandalírozott a műtőtisztaságú üzem műgyantáján, megnéztük még a tengernyi robotot, hogy hogy szegecselik az alumínium karosszériát, aztán elbúcsúztunk. Egy kicsit részeseivé váltunk ennek a 64 éven átívelő, szép keretbe zárt kalandnak. Igaz, nem délceg főszereplői, hanem csak ócska kis statisztái, de akkor is ott vagyunk apró betűkkel a film végén pörgő stáblistán. És ez klassz dolog.