510 ló még nem volt ilyen megnyugtató

Már klasszikusnak mondható a Land Roverek és Range Roverek belső dizájnja, ez is teljesen szembe megy minden divattal. Robusztus kocka formák, jó nagy kormánykerékkel, minden irányban remek anyagokkal borítva. Ahogy nézegetem a nagy síkságot a műszerfalon, nem a sivárság jut eszembe, hanem hogy mennyire borzasztóan jó bőr illat árad az összes kárpitból.

Fényes fekete vagy sötét króm elemek szegélyezik a kárpitokat, szóval megvan a csillogás is, de az ajtók belső kilincseit úgy elrejtették, hogy külön útvonaltervet kellett küldenem minden utasomnak, hogyan jut el a könyöklőn matatástól az ajtók első sarkához épített rejtett kilincsig. Összességében ennél több rejtett buktató nem vár, ami mindenképp dicséretes.

Annyit tárolót találunk, amikben a fél életem elférne. A könyöklő alatti tároló szigetelt és hűtőtt, előtte, elhúzva az Ipolytölgyesen készült faberakású fedelet, pohártartókhoz jutunk, amit szintén el lehet tolni, és alatta még ott egy feneketlen tároló. Annyira mély, hogy csak a fotók válogatásakor vettem észre azt a kis zöld masnis dobozt az alján, élőben nem láttam bele és könyékig nyúltam, amikor az USB kábelemet kellett bedugnom. Csatlakozókból van hagyományos USB és C típusú is, a hátsó sorban kettő, köztük egy 12 voltos csatlakozóval.

Kijelzőből összesen nyolcat tudtam összeszámolni, ha az első és hátsó klímakonzol tekerői is számítanak, márpedig azok is pici LCD-k. Alapesetben a hőmérsékletet lehet állítani velük, megnyomva pedig átvált az ülés klimatizálására. Egy mozdulattal több, mintha lenne dedikált gombjuk, de ez így végtelenül ízléses és látványos megoldás.

Műszeregységként 14 colos széles kijelző szolgál, aminek a képe tűéles és gyönyörű, nekem kicsit magasra építették be, mert a jól beállított kormány félig kitakarja. Vagy nem látom, vagy nem kényelmes a kormány, de választani kell, utóbbi mellett döntöttem. A multimédia kijelzője 13,1 colos hajlított, kerül egy-egy 11,4 colos az első ülések háttámlájára az utasok számára. A rajta futó Pivi Pro rendszer már sokkal jobb, mint a régi, nem fagy, gyors, kezelni is egyszerű, de a fényerő beállítása nem az erőssége, sosem jegyezte meg, amit már korábban beállítottam.

Lekérhetünk egy rakás fontos információt terepszögekről, dőlésszögekről, vízmélységről – a tükörben lévő érzékelőkkel méri -, a hajtás állapotáról, amit grafikus ablakban állíthatunk, de ott az Apple CarPlay is, amit teljes kijelzőre tesz ki. Összességében is nagyin ízléses színekkel és grafikával dolgoztak a fejlesztők, így ez a rendszer nálam betalált. Kapott saját háttértárat is, így akár filmek is feltölthetőek, amit a hátsó utasok nézhetnek a sajátjaikon.

Puha és vastag tömésű ülésekben kerestem a helyemet a Range Rover Sportban, és nem volt nehéz megtalálni. Elöl 22 irányban is állítható fotelek is rendelhetőek masszázs funkcióval, hátul pedig motorosan dönthetőek és állíthatóak, ez utóbbi nem annyira finom mozgású, mint az elsők. Változtatható a hangulatfény színe, tökéletesen beállítható a Meridian hifi hangzása, a napfénytető rolója pedig automatikusan nyit, amikor beindítjuk az autót.

A járgány méreteit jól mutatja, hogy raktere alapesetben tetőig pakolva 835 literes (53 literrel több, mint korábban), dupla padlóval, tárolórekeszekkel és persze elektromos mozgatású ajtóval. Akkor sincs bajban a sofőr, ha tetőig pakoltuk az autót, mert a belső tükör egy kamera képét is meg tudja jeleníteni. Külön ennek a kamerának készült még egy antenna a tetőre, így ennek a Range-nek nem egy, hanem két cápauszonya is van.