Új király a luxusterepjárók között – Range Rover teszt

Mindig nagyot üt egy fehér bőrbe öltöztetett autóbelső, így most is. Ugyan a Range Roverben egyáltalán nincs szükség arra, hogy a színekkel játszva még nagyobbnak és szellősebbnek tűnjön a beltér, mert ez itt matt feketében, holdtalan éjszakán hunyorítva is bődületesen nagynak látszana. Ha nem lenne benne másfél köbméter szivacs és puha bőr, biztos visszhangzana is, mint egy katedrális. De van. Legszívesebben csak kétszer megtörölt cipővel és cérnakesztyűvel ülne bele az ember az arasznyi tömésű ülésbe, és fogná meg a legalább fekete külső kárpitkerettel óvott, remekbe szabott kormányt. Szerencsére a mázsás ajtót nem kell prosztó módon csapkodni, azt motorok zárják rád finoman, némán. A belső kilincs úgy 60 deka fémből lehet, vastag a talpad alatt fekvő szőnyeg is, a felhajtható, itt éppen hűtődobozt rejtő könyöklő mellé pedig még mindkét ülésnek saját kartámasza is van. Így kábé félnapi járóföldnyi távolság van a két elöl ülő között.

Műszerfala természetesen teljesen digitális, 13,7 colos, csodás képminőséggel, jó grafikával. Valamivel kisebb az érintésre rezgéssel is reagáló – kikapcsolható, nem kell betojni – központi kijelző a maga 13,1 colos méretével, de nem ez a legjobb benne, hanem az, hogy valami csoda folytán épeszű ember hozta össze a menüjét. Logikus, átlátható, jól kezelhető, miközben kismillió funkciója van, a beállításokat pedig pont ott találod, ahol keresnéd és még gyors is az egész hóbelevanc. USB töltőpont annyi van az autóban, hogy meg sem próbáltam összeszámolni mindent, és van hagyományos A-s, illetve modernebb, nagyobb töltőáramra képes C-s is elrejtve mindenfelé az utastérben, plusz 12 és 230 voltos aljzat is.

Gyönyörű a klíma- és ülésfűtés, ülésszellőztetés vezérlőgombja, van forgógomb a hangerőszabályzásnak, talán csak a nyolcfokozatú automatikus váltó fokozatkapcsolója lóg ki a sorból a maga ódivatú hatalmas tömbjével. A kisebb nagyobb úti cuccokat ezer rekeszbe lehet rejteni, van dupla kesztyűtartó és az ajtózsebbe is hanyagul bedobhatsz egy flaska sárga címkés Clicquot-t. Bár azt inkább a könyöklőben lévő hűtőbe tenném.

Hátul még vidámabb az utazás, pláne, ha a jobb hátsó ülésbe szól a jegyed. A lábtér alapból is fejedelmi, de ha ez nem elég, akkor lábtartós, félig hanyattfetrengős kanapé is hajtogatható az ülésből, és a masszázsfunkció is aktiválható, lehet ide-oda tologatni az árnyékolókat, vagy bambulni a 11,4 colos hátsó monitorok egyikét.

Csomagtartója természetesen gombnyomásra nyílik, vízszintesen osztott darabokban, és alapból 818 liternyi rakományt képes elnyelni, a háttámlák lehajtása után 1841 liternyi térrel lehet gazdálkodni.