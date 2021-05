Formaterve és dimenziói alapján is impozáns darab a Toyota Highlander. Látszik, hogy Észak-Amerikában is helyt kell állnia, ahol nagyobbak a járművek, szélesebbek az utak és úgy általában is “the bigger the better” (minél nagyobb, annál jobb).

4966 milliméter az autó hosszúsága, behajtott tükrökkel 1930 mm a szélessége. 1755 milliméteres magassága segít megtalálni a tömött parkolóban, elég elnézni az itteni autópark felett és ott lesz.

Hossza 4966 mm, behajtott tükrökkel 1930 mm a szélessége és 2850 mm a tengelytáv. 1755 milliméteres magassága segít megtalálni a tömött parkolóban

Látszik rajta, mennyire magára találtak a Toyota formatervezői az utóbbi években. Ha nem is annyira karakteres, mint a RAV4, de még a tesztautó szürkéjében is jólesik ránézni a tekintélyt parancsoló terepjáróra. Orra öntudatos, a hátsó sárvédőkre felfutó domborítás feldobja oldalról. Tetszett az első sárvédők sarkától a kilincseken át hátsó lámpáig futó fénytörő él és a befelé szűkülő hátsó lámpákkal szigorúbbá tett, eredendően nagy tömegét ügyes lemezmunkával oldó far is.