Elsőre a Grandland belső tere a tesztelt GS Line kivitelben hangulattalan és komor ebben a színösszeállításban. Az anyagok átlagosak, az Opel az elvárhatót hozza.

Nincsenek olyan nagyvilági megoldások, mint a testvérmodellben, a 3008-as Peugeot-ban, cserébe a Grandland a legegyszerűbben használható és a leghamarabb belakható autók egyike a mai autóiparban.

Vannak benne valódi kapcsolók, tekerőgombok, többek között a hangerőnek is, aminél ráadásul arra is figyeltek, hogy a gombon a metszés mindig függőleges maradjon, mert csak a külső gyűrűje forog.

10” a középső érintőképernyő képátlója, amin idejétmúlt, poros grafika fut, de nagyrészt értelmes menüstruktúrával van dolgunk. 12,0 hüvelyk a digitális óracsoport képernyőátlója, ami alapfelszerelés, tehát nincsenek már hagyományos, valódi műszerek. A műszeregységnek sokféle nézete van, az alapfelszerelésű navigációsrendszer térképét jó nagyban is meg tudja jeleníteni.

A Grandland tesztautó megörökölt pár hibát a technikáját átadó Peugeot-tól. Nem nagyon akart telit mutatni az üzemanyagszint-jelző és a motor leállításakor azonnal elhallgatott a rádió. Ezt ki kéne gyomlálni a PSA-örökségből, mert ebben az Opelek jobbak voltak.

Igazán uras a hátsó térkínálat, jelentős kiterjedésű elöl ülők mögött is tágas a tér. Egy erősen jóárasított csomagban 210 ezer forintba kerül a FlexFold hátsó ülés a szélvédőfűtéssel, a kormány- és az ülésfűtéssel csomagban. A jobbik hátsó paddal hátsó kartámaszt és síalagutat kapunk. Elöl és hátul is zárt az ajtóbehúzó, nem pottyan ki belőle alul, ha ide is tennénk valamit.

Szerethető vonás az Opel Grandlandben az alapáras 230 voltos csatlakozó. A konnektoron kívül az utasok életét megszépíti a két hátsó levegőkilépő és a használható erősségű fényforrás a tetőben. Az elöl lévő USB-A csatlakozót és a 12 voltos aljzatot kiegészíti a csomagtéri 12 voltos töltő és a hátsó ülésnél egy USB-A töltő. 2022-ben ideje lenne legalább egy USB-C aljzatot is beszerelni.

Tetszett az üléslehajtási mechanizmus, amivel a támla nem egyszerűen lehasal az ülőlapra. Mivel az osztott ülőlap le is süllyed, a bővített csomagtartó alja kevésbé egyenetlen, amikor 514-ről 1652 literesre növeljük a csomagteret.