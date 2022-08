Az első generációhoz hasonlóan az új Kia Niro is többféle hajtáslánccal kapható, öntöltő hibrid, külső áramforrásból is tölthető hibrid, valamint tisztán elektromos hajtású is készül belőle. A hibrid és a PHEV-változat egyaránt az 1,6-os GDI benzinmotorra épül – ez Atkinson-ciklusú, szívó- és kipufogóoldalon változó vezérlésű, közvetlen befecskendezéses motor -, amelyhez hatfokozatú, dupla kuplungos automatikus váltó csatlakozik. Előbbiben 32, utóbbiban 62 kW-os villanymotorral dolgozik együtt a négyhengeres, 105 lóerő és 147 Nm leadására képes belső égésű motor. Az öntöltő hibridben 1,3, a konnektorból tölthető hibridben pedig 11,1 kWh-s akkumulátor található, a hajtáslánc rendszerteljesítménye 139, illetve 180 lóerő.

A tisztán elektromos változat 64,8 kWh-s lítiumion-akkumulátorcsomagot kapott, ez látja el energiával az állandó mágneses szinkronmotort, ami 204 lóerős csúcsteljesítmény leadására képes, forgatónyomatéka 255 Nm, amelyet szinte azonnal a kerekekre küld. Ez korábban 395 Nm volt, amivel néha nehéz volt úgy autózni, hogy a kerekek maradéktalanul át is vigyék a nyomatékot az útra, az új generációhoz visszavettek belőle. Az elektromos Niro csúcssebessége 167 km/óra, a 0-100-as gyorsulást 7,8 másodperc alatt tudja le.

Elektromos hatótávban a PHEV esetében 65 km, míg a teljesen elektromos kivitelnél a szabvány szerint 463 kilométerrel lehet számolni. A lemerült elektromos Niro teljes töltése 230 voltos háztartási konnektorból 27 óra 30 percig tart, ami nem épp életszerű mutatvány. Ugyanakkor 6 óra 20 percet kell töltőn lógnia 11 kW-os wallboxon, azaz este már otthon is fel lehet tölteni a kocsit. Viszont 50 kW-os DC gyorstöltőn 65, 100 kW-oson 45 perc alatt is feltölthető 10-ről 80 százalékosra az akksi.

Akkumulátorát a navigációs adatok alapján képes temperálni a Niro EV, így a töltőponthoz érve az optimális hőmérsékletű akkumulátorral lehet megkezdeni a töltést, ha épp egy töltő van beállítva úti célként. Emellett áramforrásként is használható az autó, az utastérben is található szerényebb teljesítményű 230 voltos konnektor, a külső csatlakozójáról viszont akár 3 kW-os teljesítményű fogyasztót is képes táplálni. Erről már komolyabb háztartási gépeket is lehet üzemeltetni, de szükség esetén akár másik elektromos járművet is lehet vele tölteni.