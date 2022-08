Gondolhatnánk, hogy a kis crossoverek között már nehéz újat mutatni, pedig amennyire egyenkülsejű a Yaris Cross, annyira más a belső. Ez persze leginkább a dizájnra értendő, hiszen ennyire otthonos és kellemes formákkal ritkán találkozunk. Gömbölyded, szemnek kellemes idomokkal rajzolták meg a műszerfalat és az ajtókárpitokat, utóbbiakat egész nagy felületen szövettel vonták be, sokkal jobb így, mintha műanyag volna.

Kissé kényelmetlen a kilincsek pozíciója, bekerültek egy mélyedésbe, ami sötét, este némi derengő fény azért megvilágítja, de sokan pislogtak mellettem egy sort, mire megtalálták. Hiányzik egy rendes ajtóbehúzó, és a könyöklőrésze sem túl széles. Ezzel szemben a műszerfal kialakítása okos, leginkább a multimédia kijelzője alatti polc miatt, de az alsó szinten is találunk sok helyet, meg vezeték nélküli töltőpadot is. A hagyományos váltókar sok helyet foglal, pedig nem lenne rá szükség, de felmérések bizonyítják, hogy ez kell a vásárlóknak, nem a Prius kis pöcke, pedig sok helyet takarítana meg.

Pohártartó, könyöklő alatti tároló és ajtózsebek is szolgálnak arra, hogy az apróbb dolgainkat elnyeljék, utóbbi sajnos nem elég nagy egy félliteres palack számára sem, és egy USB-csatlakozóval tud csak szolgálni, ami ma már kevés. Ebben a tesztautóban már kipróbálhattuk az új 9 colos kijelzővel szerelt multimédiát, amihez vezeték nélkül csatlakoztatható az Apple CarPlay vagy az Android Auto. Messze többet ígér a rendszer, mint amire képes, lassan fut, szaggat, időbe telik, mire egyik menüből átlép a másikba, és az okostelefon-kapcsolat sem zökkenőmentes, a Bluetooth-kapcsolattal is voltak zökkenők, sokszor kellett újra párosítani a telefonomat. Az után sem javult igazán, hogy frissítettem a rendszert, viszont a javítások folyamatosak lesznek, mivel ez már online kapcsolatos, így később akár még jó is lehet. A JBL hifirendszer felára 300 000 forint, ezért egy viszonylag szép hangzású hifit kapunk, de sokat nem érdemes várni tőle.

Elöl kimondottan jó ülni a Yaris Crossban. Kicsit magas az én ízlésemnek, de kényelmes, jó az ülés tartása és a kormány is jól beállítható. Hátul már más a helyzet, a bejutás sem egyszerű a szűk ajtónyílás miatt, és a lábtér is csak éppen elég. Fejtérben nem rossz, kicsit sötét a hangulat, de egy CH-R-nél mindenképp jobb itt ülni. Csomagtere 320 literes, padlója két szinten is állítható, amiből a felső szint nem igazán ajánlható, mivel már a tesztautóban is megrogyott a vékony lemez, hiányzik egy középső merevítés, így bármit rakunk rá, bezuhan a padló.