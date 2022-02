Jót akartak neked, ezért nincs választásod

Teljesen új alapokat használ az új Honda HR-V, ugyanazt, amire a Jazz is épül, ez 15%-kkal merevebb karosszériát eredményezett. A csomagtér ajtó nyílásának felső sarkainál plusz merevítéseket használtak, de megerősítették a hátsó ülések alatti kereszttartó elemet és a futómű bekötési pontjait is a Jazzhez képest.

Hajtásrendszerből csak egyféle készül az új HR-V-hez. A rendszer nagyvonalakban ugyanaz a soros-párhuzamos hibrid hajtás, mint a Jazzben, de több ponton is átdolgozták a nagyobb modell számára. Először is a lítium-ion akkumulátor 48 helyett 60 cellából áll, de mivel kivették belőle a vezérlőegységet és az invertert (PCU), a háza ugyanakkora maradt. A PCU átkerült a motortérbe, ahol egyrészt több helye van, másrészt folyadékhűtést is kaphatott.

A HR-V esetében is a hajtó villanymotor határozza meg a rendszer teljesítményét. Ez a legerősebb elem a hajtásban, 131 lóerős és 253 Nm csúcsnyomatékú és nem dolgozik együtt a benzinmotorral, ezért a teljesítményük nem adódhat össze. Az 1,5-ös szívó, változó vezérlésű benzinmotor 107 lóerős és egy kuplung segítségével képes közvetlenül is hajtani a HR-V-t. Pontosabban vannak olyan üzemek magasabb tempónál, egyenletes tempóval haladva, ahol a benzinmotor hatékonyabb a villanymotornál. Minden más esetben viszont az egyik (mert kettő van) elektromos motor hajt.

A rendszerben nincs váltó, a benzinmotor alapvetően egy villanymotor generátorba hajt, ami tölti az akkumulátort, ami pedig ellátja árammal a hajtó villanymotort. Emellett egy kuplunggal képes teljesen összezárni a hajtást, hogy a benzinmotor közvetlenül hajtson. Mindent magának intéz, a menetmódok sem befolyásolják, nincs külön elektromos üzemmód és összkerékhajtású sem lehet az új Honda HR-V.

Vezetéstámogató rendszerekből alaposan felvértezték a 2022-es modellt, amik között távolságtartó tempomatot, ráfutásgátlót, holttérfigyelőt és hátsó keresztirányú forgalomfigyelőt is találunk. Szintén van parkoláskor falnak, oszlopnak gurulás gátló és sávtartó is, az új rendszerek fejlettségét pedig jól mutatja, hogy már egyetlen front kamerával is képesek helyettesíteni a korábban csak radarral, lidarral működő megoldásokat. Ez bevett szokás az autóiparban, a kamerák felbontásai már elegendőek ahhoz, hogy ellássák a sávtartót és a ráfutásgátló rendszert, távolságtartót is, parkoláskor pedig az ultrahangos szenzorok és a sarkokba épített radarok dolgoznak.