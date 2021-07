Minden autómárka igyekszik kitalálni magának valamilyen jellegzetességet, ami összeköti a kínálat tagjait, legyen az tigrisorr a Kiánál, Single Frame-hűtőmaszk az Audinál vagy más tipikus vonás.

ossza 4151, szélessége 1791, magassága 1534 mm, a tengelytáv pedig 2557 mm, 4 mm-rel rövidebb, mint az elektromosé

Itt a fő arculati elem az első Mantáról átvett fekete orrbetét, az Opel Vizor, amit a Mokka vezetett be és az új Astrának is jól áll. A fényes műanyag felületen lévő embléma is fekete, innen indul ki az Opel-iránytű, amelyen az észak a motorházfedél közepén végigfutó él, a kelet és a nyugat a nappali menetfény vízszintes csíkja. A kontrasztos fekete tetőfényezés és a B-oszloptól hátrafelé az ablakok sötétítése alapáras a sportos GS Line-ban.

Szemből, ahonnan alig látni az Adamról ismert oldaldíszlécek piros színét, a fehér-fekete összeállítás a birodalmi rohamosztagosok viseletét idézi. Az orr-rész úgy hat komolynak, hogy nem agresszív.

Fejlődésként is felfogható, hogy elődjénél az új Opel Mokka 12,5 centivel rövidebb és 12,4 centivel alacsonyabb. Modernebbül kifejezve koncepciójában az SUV-k felől a crossoverekhez közelít. Egy aszfaltra tervezett, nagyrészt városban használt autónál ez jól is van így. A tesztelt Opel Mokka hossza 4151, szélessége 1791, magassága 1534 mm, a tengelytáv pedig 2557 mm, 4 mm-rel rövidebb, mint az elektromos változaté.