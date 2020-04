Szerencsés héten járt nálunk a hibrid Vitara tesztautó, mert simogató tavasz is volt, de havat is söpörtem a szélvédőről. Egy rendes téli gumival fronthajtással is jól kapaszkodó autóban az összkerékhajtás aligha létszükséglet, az AllGrip-vevők többségének talán biztonsági többlet, amire hajlandóak áldozni vételárban és fogyasztásban, csekély mértékben a karbantartásban is.

Ebben a konfigurációban az autó rajtkészsége jó, sűrű forgalomban is könnyű vele kijönni alsóbbrendű útról. Az összkerekes Vitarán sem a hirtelen leeső hó, sem a felázott földút nem fog ki egykönnyen, ami egy évben talán csak tízszer érvényesül, de megértem azokat az embereket, akiknek ez a tíz nap megéri a 4×4 többletsúlyát és energiaigényét az összes többi napon is. Az összkerekes hajtáslánc ellenállása érezhető, itt is állandóan forog a kardántengely.

Sport üzemmódba kapcsolva a motor bágyadtsága eltűnik, jóval élénkebben reagál a gázra, mint Auto vagy Snow állásban. Ilyenkor a hátsó kerekek nyomatékaránya is nagyobb, laza talajon, kikapcsolt menetstabilizálással a tesztautó is megmutatta, hogy nem holmi kamu hajtásrendszer van alatta. Hóban a 4×4-nek még komolyabb élvezeti értéke lehet.

Sajnos a tesztautó hatfokozatú sebességváltója akadós volt, kelletlenül járt a fokozatok között, mintha kemény gumiból volna. Ez egyedi hiba lehet, bár az is kínos a mai autógyártásban, de a hazai sajtóbemutatón vezetett autóé sokkal jobb volt.

Vezetés közben a színes központi kijelzőn folyamatosan követhetjük a hibridrendszer működését- Látni, mikor hajtja mindkét motor az autót, mikor a benzines egyedül, ami elsősorban a terheléstől függ. Nagyon enyhén gyorsítva csak a benzines hajt, életszerű gázadással a mild hibrid rendszer villanymotorja is rásegít nyomatéknöveléssel.

Kijelző híján a hibridrendszer működése főleg gázelvételkor érhető tetten. A generátorüzemmódba váltó villanymotorral a hajtásláncnak olyan az ellenállása, mintha enyhén be lenne húzva a kézifék, lejtőn érezhetően enyhébben elég nyomni a féket.

A műszeregységben megjelenő ikon is jelzi az áram-visszatermelést, a rekuperációt. A Bosch-rendszer nagyon finoman végzi a motor újraindítását az alapjárati motorleállítás fázisai végén, a szíjas motorberántás itt is kulturált megoldásnak bizonyult.

A harmonikus együttéléshez érdemes a ráfutásos balesetre figyelmeztető és automatikus vészfékezésre is képes szisztéma érzékenységét levenni a menüben. Különben a túlbuzgó rendszer olyan helyzetekben is képes vészriadót fújni, amikor a vezető épp ettől ijed meg.

Autópályán és országúton a gyengén csillapított kerékzaj zavaróan jelen van utazás közben, így hiába csendes a motor. A négyhengeres motor finoman jár és nem is pörög sokat, hatodikban 130-nál 2600 a fordulatszám percenként.

Német autópálya tempólimittől mentes szakaszán a tempót 150-re fokozva is csak a szél válik hangosabbá, a motor háttérben marad. A tesztelt Hybrid 48V Vitara sztrádán sem vérzik el, a 11 lóerős csökkenés ellenére flott, energikus autó maradt.