Mint minden hibrid Toyota, a Yaris Cross hibrid változata is mindig elektromosan indul el, majd az első métereken beindítja a benzinmotort, hogy töltse az akkumulátort. Ez hideg időben másként zajlik, mert az indítás bekapcsolás után szinte azonnal felhörren a háromhengeres benzines is. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem lehet észrevenni, mert a motornak olyan karcos hangja van, amit sajnos messziről is hallani.

Ritkán jár alapjáraton a benzinmotor, gázadásra alaposan felpörög és betölti az egész utasteret a motorhang, mintha valami üzemben ülnénk épp, amiben egy présgép folyamatosan dolgozik. Lenne mit javítani a faceliftnél, de a Toyotát nem úgy ismerjük, mint akiknél fontos lenne, hogy a motorhangot kizárják a beltérből.

Ennek a hajtásnak az a legszebb része a korábbiakhoz képest, hogy a nagyobb teljesítményű akkumulátor miatt gyorsabb töltést és lemerítést enged, így a rendszer reakcióideje is rengeteget javult. Most a gázreakció és a hozzá kapcsolódó motorfordulatszám elég közel áll egymáshoz. Vagyis rálépünk a gázra, felpörög a motor, elvesszük a gázt, szépen visszaejti a fordulatot. Nem lomha és nem is forog tovább, miután elvettük a gázt.

Ez viszont csak a fülünknek kedvez, mert az autót kigyorsításoknál a villanymotorok mozgatják, vagyis a teljesítmény mindig tettre kész. Az viszont nekünk sokat segít, hogy nincs már felesleges bégetés, autószerűen viselkedik. Váltásokat nem imitál, így a gyorsítás folyamatos egyenletes motorfordulatszámmal jár, ami a váltásokhoz szokott füleknek lehet kellemetlen, valójában viszont így működik hatékonyan.

Erőből lehetne több is, a vagány külső és az összkerékhajtás ígérete mellé a 116 lóerős csak hagyományos közlekedésre elég, arra viszont tökéletes. Közúton éppen annyit érezni a hátsó hajtásból, amennyit kikanyarodáskor segít, nagyon stabilan mozog a kocsi, nincs bizonytalan kipörgés, így elég fürge, ha arról van szó. Sárban, földúton elinduláskor is éppen annyit dolgozik, hogy ne legyen bizonytalan a rajt és ettől a képességtől nagyon egyszerű lesz a Yaris Cross vezetése.

Rugózása kellemes, kicsit feszes, ezért jól is kanyarodik. Kormányzása a helyzethez képest közvetlen és éppen elég infót ad az útról. Ugyanakkor a futómű dübörög rossz úton, a karosszériát átjárják a remegések is ilyenkor, ezen a téren nagyon hasonlít a Yarisra. Fékpedáljának érzete szintetikus, a visszatermelés miatt az első millimétereken nagyot harap és intenzíven lassul. Jól ülünk benne a kormány mögött, kellően alacsonyan, mindennel együtt elég jó vezetni és tökéletesen belátható is a kis méretei miatt.

Esőben, szélben, nulla fok alatti hidegben használva elég sok autópályás kilométerrel az átlagfogyasztása 6,8 literre jött ki két tankolás között és a fedélzeti kompjúter sem mutatott kevesebbet. Városban használva inkább 6 liter körüli értékeket írt, ami még mindig magasnak tűnik, de hozzátéve, hogy a fűtés, ülés- és kormányfűtés is állandóan ment, téli üzemnek még ez is elfogadható érték.