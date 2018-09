Műszaki megoldásaival a Mazda kiemelkedik az utóbbi időben a konkurensek közül, erre a legjobb példa a Skyactiv motorcsalád: a feltöltő nélküli benzinesek kiemelkedően magas, míg a turbódízelek a szokásosnál alacsonyabb sűrítéssel működnek. A legizgalmasabb újítás most az itthon alig keresett dízelt érinti, amely a korábbi 1,5 liter helyett már 1,8 literes hengerűrtartalommal gazdálkodhat. Az átdolgozott motor a korábbinál is jobb hatásfokot ígér (4 .4-5.2 l/100 km), gyorsabb bemelegedést, alacsonyabb zajt, és az NOx-katalizátorral és a részecskeszűrővel együtt teljesíti az Euro 6d-temp károsanyag-kibocsátási normát is. Akárcsak a benzinesek.

Utóbbiakból továbbra is mindkettő kétliteres, sőt. 206 Nm-es nyomatékuk is megegyezik, teljesítményük 121, illetve 150 lóerő. A műszaki újítások itt sem maradtak el, módosított dugattyúkról, új injektorokról, gyorsabb melegedésről is hallottunk, és ami még fontosabb, a korábbinál is takarékosabb menetről és fickósabb működésről.

A CX-3 eddig is magasra tette a lécet biztonság terén, ebből most sem engedett. Továbbra is segít elkerülni az ütközést a városban, vészfékez, ha rossz helyen közlekedő gyalogost lát, felismeri a táblákat, a sávelhagyást, figyeli a holtteret, sőt észleli, ha fáradt a vezető. Ahol előrelépett a korábbinál, az a távolságtartó tempomat, amely automata váltóval már képes állóra is fékezni (korábban 30 km/órás sebességig műkdött), és magától elindulni, ha megmozdul előttünk a kocsisor.