Olcsó és tágas. Lehet, hogy még jó is?

Talán az a legjobb szó a Tivoli hosszított változatára, hogy izgága. A 163 lóerős benzinmotor erejével idegesen gazdálkodik az automata váltó, indulásnál hajlamos nagyot bakkecskézni, és a parkolásnál, egyéb manővereknél is érdemes finoman bánni a gázpedállal.

Sávtartója folyton hisztériázik, ha nem cibáljuk folyton jobbra-balra a kormányt, úgy érzi, nincs is rajta a kezünk, és üzenetet küld, hogy változtassunk ezen a veszélyes helyzeten. Érdemes a start-stop rendszert is azonnal kikapcsolni, boldogabb lesz úgy az utazás. Beszállás után pedig azonnal be kell kötni az öveket, még motorindítás előtt, különben újabb figyelmeztető kulingolásban lesz részünk.

Viszont egész jól megy, a 163 lóerős motor az 1350 kilogrammos autót – a kézi váltós 20 kilóval könnyebb – minden gond nélkül elviszi a hátán, és alapból zaja sincs sok, csak ha nagyon tapossa valaki a gázpedált. Kormányzása lágy, visszajelzést nem igazán kapunk tőle, így a vezetési élményhez nem tesz hozzá, de akinek ez nem feltétlenül fontos, az örülhet a kényelmének.

Futóműve jóval többet bír, mint ami látszik, kifejezetten goromba úton is fájdalommentesen lehet vele haladni nagyobb sebességgel is. Ebben nyilván a 16 colos felni és a rajta lévő gumi is sokat segít. Méretéhez képest a kicsinek számító, 10,6 méteres fordulóköre és a jól átlátható karosszériája megkönnyíti a városi autózást és a parkolásban pedig a tolatókamera segít.

Nagyjából 650 kilométer került egy hét alatt a Ssangyong Tivoli hosszú változatába a Vezessnél, és különös módon a gyári fogyasztásnál fél literrel kevesebb lett az átlag. Nem varázslat, egyszerűen csak szinte kizárólag 90-es, 110-es szakaszokon, nulla forgalom mellett autóztam a héten, és mivel a céges autókhoz hasonlóan a tesztautókat is piaci áron kell tankolnunk, próbáltam takarékosan autózni.

A 7,2 literes fogyasztást így sajnos nem lehet komolyan venni, pláne, ha a fedélzeti számítógép adatainak is hiszünk, ami 130-as autópályás haladásnál szinte egy pillanatig sem mutat egy számjegyű értéket. Városban is nagyon hamar lehet rontani a nagy nehezen összekuporgatott alacsony átlagfogyasztáson, nem is kell vadállat módon vezetni, elég néhány pirostól indulás, hogy belefussunk a 10 liter körüli átlagba.