Bentről a Peugeot i-Cockpit megoldása fogadja itt is a vezetőt, aminek a magasra telepített műszercsoport, illetve az ölbe vett, kicsike, alul-fölül lapított kormány a lényege. Így nem kell átkukucskálni a kormány lyukain, hogy leolvassuk a műszereket, és maga a kormány is lehet sokkal apróbb. Az elrendezés amúgy elég jól működik, szokatlan ugyan, de hamar hozzá lehet idomulni. Olyannyira, hogy utána “rendes” autóba ülve csak értetlenül bámuljuk a szekérkeréknyi karikát az orrunk előtt: minek ez ide?

A berendezés roppant korrekt – jó, nem egy fapados, hanem egy extra, GT felszereltségű példányt vittünk magunkkal – a felhasznált anyagok szépek, kellemes tapintásúak, és a dizájn is egész merész, a digitális, 3D-s műszerfaltól kezdve a billentyűs kapcsolósoron át a hangulatvilágításig. A látvány mellett praktikus is a 2008-as belseje, van benne hely 190 centis magasságig mindkét üléssorban, még üvegtetővel is.

Sokat segít a napi használatban a számtalan USB-csatlakozó, melyek között C típusú is van már, de a kihajtható, egyszerű telefontartó is klassz, amire nem is értem, más gyártók miért nem gondoltak még. Csomagtartója az átlagnál okosabb, padlója kétszintes, ami pakolás közben felnyitva is egyszerűen rögzíthető. Alapból 405 literes a csomagtartó, a hátsó ülések lehajtása után ez 1467 litere is feltornázható.