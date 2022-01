Kevés igazi beszédtéma szólhatna a Duster utasteréről. Egy sör mellet nagyon nehéz elmélázni a haverokkal azon, hogyan is néz ki, milyen a kidolgozása, milyenek a formái, mert már azután sem emlékszik rá senki, hogy kiszállt belőle. Egy utastér olyan formákkal, amik nem bántják a szemet és már olyan anyagokból kivitelezve, amiktől nem sírunk fel, ha hozzáérünk.

Új 8 colos multimédiás fejegysége nagyon jót tett a komfortnak. Jól kezelhető, szép a képe és a beépített játék mellett valóban hasznos funkciói is vannak, mint például a vezeték nélkül is működő Apple CarPlay és Android Auto. Műszeregységében még mutatók szaladgálnak, de már közre fognak egy kis kijelzőt, miközben a kézifék még old school. Van benne tempomat, és mindenképp jár és automata fényszóró kapcsolás is.

Középen egy tekerőkapcsoló árulja el, hogy összkerékhajtású modellben ülünk, a klímakonzol pedig nem csak használható, de elég jól is néz ki. Nem újdonság de még mindig ötletes, hogy a tekerőgombok kijelzőket rejtenek. Vezetési pozíciója jól beállítható, a kormány fel-le és ki-be is mozgatható. A kormánykerék mérete és fogása egyaránt jó.

Üléseinek tartása szóra sem érdemes, de a célnak megfelelnek, a hátul ülőknek jár sok hely láb és fej terén, az üléstömése viszont itt sem túl kielégítő. Túl sok tárolóval nem látták el a Dustert, a könyöklő elég kicsi, az ajtókban viszont van hely 1,5 literes palackoknak is. Csomagtartója 445 literes és dönthetőek az ülései, úgy 1478 literes a raktér. Így tehát családi autónak is tökéletesen beválik.